Mistrovství České republiky staršího žactva v Českých Budějovicích se plavcům TJ Loko UP Group vydařilo. Podkrkonošští závodníci vylovili celkem pět medailí a dalších patnáct (!) umístění v TOP 10. Nejúspěšnější trutnovskou plavkyní byla Eliška Voborníková, která vybojovala titul mistryně republiky na trati 800 metrů volný způsob, navrch přidala ještě stříbro na poloviční trati.

Při osmistovce volným způsobem Elišku na stupních vítězů doplnily stříbrná Martina Šlechtová a bronzová Adéla Mačková. Toto trio ještě „jistila“ z pátého místa Tereza Umlaufová, která na motýlkové dvoustovce brala bramborovou medaili.

Závod na 800 metrů VZ opanoval TrutnovZdroj: Tomáš Břeň

Matěj Havlík na trati 1500 volný způsob vybojoval stříbro, na dvoustovce motýlek byl o pouhý dohmat čtvrtý. Barbora Hylenová na prsařské dvoustovce se splněným limitem do Sportovního centra mládeže dohmátla šestá. Ve druhé a třetí desítce se pak pohybovali Lukáš Netík a Štěpán Černý.

„Byli jsme rozhodně vidět a to mě těší. Poprvé v historii jsme na nějakém republikovém šampionátu obsadili kompletní stupně vítězů. A hlavně se plavci za poslední rok dramaticky zlepšili, což je podle mě nejdůležitější. Odrazilo se to i na splněných limitech do SCM, kde budeme mít všechna děvčata ze skupiny,“ hodnotil mistrovství České republiky trenér Tomáš Břeň.

Nominační přebory dopadly úspěšně. Trutnovští plavci zářili, nejvíc Matěj Havlík

Ten také nastínil nejbližší plány trutnovských plavců. „Čeká nás olympiáda dětí v Olomouci (výběr kraje trénuje v Trutnově) a dospělácké MČR v Podolí. Následně republikový šampionát v dálkovém plavání a Český pohár v dálkovém plavání. No a taky nějaký zasloužený odpočinek."