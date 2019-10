Málo vídanou koncovku zápasu předvedl ve čtvrtek večer trutnovský tým. Tři a půl minuty před koncem normální hrací doby prohrával o osm bodů, aby šňůrou 19 bodů v řadě (!) dokonale otočil utkání až k výhře v prodloužení.

V prvním poločase to přitom na takovou zápletku nevypadalo. Domácí hráčky se po vyrovnaném úvodu dostaly do tempa, prosazovaly se svojí rychlou hrou a vybudovaly si osmibodové vedení.

Na komplikace si však zadělaly ve třetí čtvrtině, kdy nasekaly spoustu chyb (celkem měly v utkání 27 ztrát) a houževnaté strakonické soupeřky vycítily příležitost srovnat skóre. To se jim také záhy povedlo. Jihočešky se vzepjaly k velkému výkonu a v poslední čtvrtině šokovaly trutnovské publikum. Z vyrovnaného stavu odskočily nejprve na šest bodů, vzápětí na osm a po trojce Galíčkové dokonce na devět (58:67). S trutnovskými nadějemi na první výhru sezony to vypadalo v tu chvíli hodně bledě. Obzvlášť, když Kuncipálová přidala další trojku (61:70). Lokomotiva se zmátořila v nejvyšší čas a zdánlivě ztracený zápas ještě stihla skvělým způsobem zvrátit. Finiš normální hrací doby ovládla 11:2 a prodloužení 16:4.

BK Loko Trutnov - BK U19 Chance Strakonice 88:76 po prodloužení (20:16, 37:32, 52:52, 72:72). Body: Finková 22, Kozumplíková 16, Cottonová 14 (13 doskoků), Potočková 13, Králová 5, Holubcová 4 - Galíčková 16, Kuncipálová 11, Růžková 10, Petrušková a Fadrhonsová 8, Tomšovicová 7, Stiborová a Rosecká 6, Vadlejchová 4. Rozhodčí: Hecl, Výborný, Bohata. Fauly: 18:29, TH: 25/17 - 13/9, trojky: 9:5, 5 osobních chyb: 0:2 (Fadrhonsová, Stiborová), diváci: 150.

Michal Martišek, trenér BK Loko Trutnov: "Rozhodlo, že jsme se nevzdali. Tři minuty před koncem jsme prohrávali o devět bodů, to už by některé týmy zabalily. My jsme se nevzdali. To mě strašně těší. Moc mě také těší, že jsme vyhráli. Ale netěší mě, že jsme se do takového stavu v zápase dostali. Naším problémem je, že začneme hrát až v momentě, kdy nám teče do bot, až poté ze sebe dostaneme maximum. První poločas jsme měli pod kontrolou, škoda, že jsme nevedli o více bodů než pět. Do třetí čtvrtiny jako bychom vůbec nenastoupili. Byla to soutěž o to, kdo udělá větší chybu. Strakonice postupně začaly věřit ve vítězství, šly do toho naplno a myslím si, že během druhého poločasu byly jednoznačně lepší. Na konci normální hrací doby jsme našli síly a dovedli zápas do prodloužení. V něm už jsme dominovali."

Petr Martínek, trenér BK U19 Chance Strakonice: "Utkání se mi velmi těžko hodnotí. V našem týmu zavládlo zklamání, slzy a smutek. Před koncem jsme vedli o devět bodů, ale zápas šel do prodloužení, ve kterém měly domácí hráčky více sil a více štěstí. Týmy byly vyrovnané, ale rozhodlo štěstí domácího týmu. Naše holky musím pochválit, v Trutnově odehrály znamenité utkání. Myslím, že po návratu reprezentantek 3x3 z Číny bude naše forma stoupat. Věřím, že štěstí se v dalším utkání otočí na naši stranu a budeme šťastní zase my."