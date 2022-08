Do Dvora Králové nad Labem dorazil na Juta cup v roli turnajové jedničky a velmi dobrými výkony dokráčel k zaslouženému titulu. DANIEL PÁTÝ (22) , rodák z Bílé Třemešné hájící barvy pořádajícího klubu, ve finále zdolal dalšího místního odchovance Jakuba Filipa a navázal tak na titul ze čtyřhry, kde po boku Victora Andrése Sklenky slavil zisk trofeje o tři dny dříve.

Pro Pátého šlo o druhý titul v rámci letní série Optim Tour, když prvně triumfoval na turnaji v Houštce. Jen krátce po převzetí poháru talentovaný tenista vyrazil na další akci do Frankfurtu nad Mohanem, kde se z kvalifikace dvěma výhrami probojoval do hlavního turnaje a v něm vyřadil nasazenou trojku (!) Francouze Denollyho (6:3, 1:6, 6:4).

Danieli, co pro vás znamená vítězství na Juta cupu a kam tento turnaj ve svém nabitém programu řadíte?

Vítězství na tomto turnaji pro mě znamená hodně, protože jsem chtěl konečně na domácí půdě, kde jsem s tenisem začínal, zvítězit. Juta cup řadím mezi prioritní turnaje, podobně je na tom například tenisové mistrovství České republiky.

K triumfu jste došel zásluhou pěti vítězství. Měl jste ambice celý turnaj vyhrát? A který zápas pro vás byl úplně nejtěžší?

Samozřejmě moji ambicí bylo turnaj vyhrát, především pak z důvodů, které jsem uvedl v předchozí odpovědi. Nejtěžším utkáním pro mě bylo semifinále a určitě pak i finálový duel, neboť z důvodu vítězství ve čtyřhře jsem byl již značně vyčerpaný. Oproti hráčům, kteří došli do čtvrtfinále až finále turnaje, jsem přece jen absolvoval několik zápasů navíc.

Nesává se, aby se ve finále potkali dva odchovanci domácího oddílu. Věřil jste si na Jakuba Filipa?

Na Jakuba jsem si věřil, přestože jsem věděl, že se ve své kariéře neustále zlepšuje.

Cesta za titulem Juta cupu



David Holub 6:3, 6:2

Denis Peták 6:1, 6:1

Jakub Novák 6:0, 4:6, 6:3

Tomáš Zlatohlávek 7:6, 1:0, scr.

Jakub Filip 6:3, 3:6, 6:2

Jakub ze Dvora Králové nad Labem vyrazil za štěstím do TK Sparta Praha. Vy podobné plány nemáte? Nebo jak dlouho si vás bude moci dvorský oddíl hýčkat?

Žádné úmysly k odchodu do jiného klubu nemám, neboť tenis je individuální sport, který stojí spoustu privátních peněz. V současnosti trénuji v Hradci Králové a hledám rovnocenné sparingy, tedy soupeře po celé republice.

Povedlo se vám s kolegou Sklenkou ovládnout i čtyřhru. Jak moc máte debly rád?

Debly mám velice rád, neboť nejsou tak individuální, ale více týmové. Jsou obtížné na podání a return, ale na druhou stranu nejsou tak fyzicky náročné.

Na Juta cupu jste nebyl prvně. Mohl byste krátce zhodnotit vaše dosavadní účasti na pro vás domácím turnaji?

Moje dosavadní účasti byly různé od vyřazení ve druhém kole až po semifinále v předchozích letech. I proto jsem rád, že se mi to konečně zadařilo.

Mimochodem, vítězství na Juta cupu vás katapultovalo do vedení v žebříčku Optim Tour. Vejde se vám finálový turnaj, na který jste se už v Houštce kvalifikoval, do termínovky? A s jakými ambicemi na něj pojedete?

Prozatím neznám termín finálového turnaje. Byl bych samozřejmě rád, kdybych se jej mohl zúčastnit. Pokud se to povede, pojedu na finálový turnaj samozřejmě s ambicemi jej celý vyhrát.

Trofeje z Juta cupu míří na sever Čech. Finále singlů se hrála přes dvě hodiny

Odkdy se vlastně tenisu věnujete, kdo vás v něm vede a podporuje?

Tenisu se věnuji od svých šesti a podporuje mě v něm moje rodina.

Čtenáře jistě bude zajímat, kam byste to s bílým sportem rád dotáhl. Jaké jsou vaše ambice a jak se vám je zatím daří naplňovat?

S tenisem bych to chtěl dotáhnout až na Grand Slamy. Právě v tuto chvíli jsem na mezinárodním tenisovém turnaji M15 Frankfurt nad Mohanem, kam se mi v singlu ze dvou kvalifikačních utkání podařilo probojovat do hlavní části. Ve čtyřhře jsme s kolegou postoupili do čtvrtfinále.

Tenisová sezona je dlouhá. Kterou akci ve zbytku roku považujete za letošní vrchol?

V letošním roce to bude určitě nadcházející tenisové mistrovství České republiky, které se bude hrát v Ostravě.