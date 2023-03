Tenisový klub ve Dvoře Králové nad Labem je centrem dění bílého sportu v podkrkonošském regionu. A možná i za jeho hranicemi. Dokládají to úspěchy místních odchovanců. Jeden z posledních předvedl třináctiletý Dominik Vágner, jenž triumfoval na halovém mistrovství České republiky starších žáků v Prostějově.

Dějištěm žákovského mistrovství ČR v hale byly tenisové kurty v Prostějově. Vágner tu při dvouhře nenašel přemožitele. | Foto: TK Agrofert Prostějov

Tak jako se daří českým tenistům na okruzích ATP a WTA, jsou v poslední době stále častěji úspěšní také odchovanci královédvorského tenisového klubu. Není to tak dávno, co nabídl Krkonošský deník rozhovor s Danielem Pátým, jenž se stále výrazněji prosazuje na kvalitních akcích po celém světě. Deník mapoval také cestu Jakuba Filipa juniorským Australian Open a naposledy připomněl skvělé výsledky Gabriely Knutsonové, která navíc o víkendu triumfovala na turnaji W25 v kanadském Frederictonu.

V Melbourne vydržel dýl než Nadal, teď chce být jako ti, co sledujeme v televizi

Dalším, kdo se přihlásil o pozornost, je zatím nejmladší Dominik Vágner. Třináctiletý syn dlouholetého hráče a funkcionáře TC Dvůr Králové nad Labem Michala Vágnera na začátku března zazářil při halovém mistrovství České republiky starších žáků. To se konalo v Mekce českého tenisu Prostějově a Dominik tu coby třetí nasazený nejen že ovládl turnaj ve dvouhře, navíc získal titul vicemistra ve čtyřhře. Následně se s bravurou popasoval také s otázkami Deníku.

Dominik Vágner s trofejíZdroj: TK Agrofert ProstějovDominiku, s jakými ambicemi jsi na republiku odjížděl a koho považoval za největšího favorita?

Startovní pole bylo poměrně vyrovnané a na vítězství v turnaji mohlo pomýšlet minimálně osm hráčů. Mým cílem bylo postoupit právě mezi osmičku nejlepších a pak už jsem si říkal, že by bylo vše otevřené. Největším favoritem byl ale určitě první nasazený Jakub Fedor.

Dařilo se ti výborně, až do finále jsi prošel bez větších problémů. Zvyšovaly výhry sebevědomí pro následný finálový duel?

Výsledkově to možná vypadalo jasně, ale moje zápasy byly velmi vyrovnané. V osmifinále jsem otáčel proti Papavasiliu, se kterým jsem poslední zápas prohrál, ve druhém setu jsem za stavu 1:3 ztrácel už 15:40. Ve čtvrtfinále jsem se musel vyrovnat s nepříjemnou hrou soupeře. Celkově jsem ale zápasy zvládl dobře po taktické stránce a cítil se, jak říkáte, po každém zápase lépe.

Finále šedesátky a skalp přemožitelky Bouchardové. Knutsonová by ráda grandslam

Jak náročné bylo samotné finále, kde měl soupeř zpočátku navrch?

S Kubou (nasazená jednička Jakub Fedor – pozn. aut.) se dobře známe, byl favoritem a hodně si pomáhal výborným servisem, hlavně pak v prvním setu. Fyzicky to bylo také náročné, hrálo se hodně výměn.

Co nakonec zápas rozhodlo?

Důležité bylo stále věřit, že můžu zápas otočit. Soupeř měl slabší chvilku, kterou jsem okamžitě využil. Pak jsem byl již ve výměnách lepší.

Dominikova cesta turnajem

Dmitrij Pšeničný 6:1, 6:2

Nikolaos Papavasiliu 6:3, 6:3

Štěpán Robenek (8) 6:4, 7:5

Michal Rakouš 6:3, 6:2

Jakub Fedor (1) 4:6, 7:6 (5), 10:7

Mohl bys popsat pocity, jaké přišly po finálovém triumfu?

Obrovská úleva, byl jsem úplně vyšťavený. Byl jsem rád za všechny, kteří to se mnou prožívali a fandili mi.

Dá se tento titul považovat za největší úspěch v kariéře?

Ano, určitě je to můj dosavadní největší úspěch. Za poslední půlrok se sice mé výkony zlepšovaly, ale výsledkově se to projevilo spíše ve čtyřhře, kde jsem vyhrál dva áčkové turnaje v Čechách a mezinárodní turnaj Tennis Europe kategorie 2 v Jeruzalémě.

Mimochodem, na MČR jsi uspěl také ve čtyřhře, kde jste s parťákem Matějem Novákem skončili druzí.

I za druhé místo ve čtyřhře jsem moc rád. Finále bylo velmi vyrovnané, ve druhém setu jsme dokonce vedli 4:0, ale pak ztratili zbytečně dva těsné gemy a soupeř se herně opět zvedl. Musím však uznat, že kluci byli o trochu lepší a důraznější na síti.

Finále čtyřhry: Matěj Novák, Dominik Vágner (3) – Tomáš Wingler, Michal Rakouš (4) 4:6, 4:6.

Jsi hráčem TK Agrofert Prostějov, zároveň odchovancem TC Dvůr Králové nad Labem. Jak velkou úlohu oba kluby hrály při tvém největším dosavadním úspěchu kariéry?

Samozřejmě velikou. Musím poděkovat hlavně skvělým dvorským trenérům, kteří se výrazně podílejí na mé přípravě. Nesmím ale zapomenout ani na trenéry z Prostějova, kteří mi dávali cenné rady před a v průběhu celého turnaje.

Kam bys to s tenisem rád dotáhl?

Mým snem je zahrát si alespoň jeden Grandslam, třeba i pouhou kvalifikaci. Jsem si však vědom, že mě čeká ještě strašně dlouhá a náročná cesta. Tento turnaj je pro mě však velkým povzbuzením a motivací do další práce.

Po triumfu na Juta cupu odlet do Frankfurtu. Pátý by si rád zahrál i Grand Slamy

Jaké jsou vlastně tvé nejbližší sportovní plány?

Postupem do finále mistrovství republiky jsem si vybojoval účast na halovém mistrovství republiky dorostu do osmnácti let ve Valašském Meziříčí, které začíná 18. března. Pak již pravděpodobně ukončím halovou sezonu a po odpočinku začnu s kondiční přípravou ve Dvoře Králové nad Labem, na kterou naváže přípravný kemp v chorvatské Poreči a německém Mannheimu. Od druhé poloviny dubna mě již čekají antukové turnaje v Čechách a pak v zahraničí.