Jedna stará fotografie a příběh, který opět ožil po téměř sto letech. Americký lyžař Nick Goepper zopakoval na Luční boudě v Krkonoších unikátní počin legendárního „pionýra“ akrobatického lyžování v Čechách Otto Berauera a skočil z její střechy. Projekt Time Drop je nejen jedinečným sportovním výkonem v ikonickém prostředí, ale také holdem vzdaným prvním lyžařským odvážlivcům.

Povedlo se. Nick Goepper dal vzpomenout na Otto Berauera. | Foto: Jiří Šimeček

Ten pocit zná skoro každý. Dlouhou dobu si v sobě nosíte nápad na něco úžasného, ale neustále se vynořují překážky a důvody, proč daný projekt neuskutečnit. Ale co když jde o rekonstrukci devadesát jedna let starého kousku, který se z tehdejšího Československa dostal na stránky světových novin? To musí jít ostych a obavy stranou. Fotograf Jirka Šimeček si i přes prvotní nejistotu šel za svým. Výsledek? Úžasný Time Drop.