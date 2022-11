Florbalové soutěže po celé republice si v posledních letech získávají čím dál větší přízeň sportovních fanoušků. Ve Dvoře Králové nad Labem, kde se od této sezony hraje divizní soutěž, tomu není jinak. Místní borci si roli nováčka doslova užívají svými výsledky do sportovní haly při základní škole Strž lákají stále vyšší a vyšší návštěvy.

Sportovní redaktoři tipují, jak dopadne mistrovství světa v Kataru

Na podzim je právě hala ve Strži druhou nejnavštěvovanější v céčkové divizi. V průměru více diváků chodí momentálně pouze na zápasy týmu z Kutné Hory. To by ale dlouho nemuselo platit. Dvoráci totiž před vlastním publikem vyhráli pátý zápas v řadě, v tabulce poskočili již na čtvrtou příčku a samozřejmě i ve městě na Labi platí, že s jídlem roste chuť.

Dvorští florbalisté si zatím roli divizního nováčka užívají na maximum. V soutěži si po sérii domácích výher drží čtvrtou příčku.Zdroj: Pavel Kohout

Když budou úspěšné výsledky pokračovat, jistě královédvorské duely přilákají ještě vyšší čísla v návštěvnosti. Naposledy utkání proti Floorball Clubu Falcon z Brandýsa nad Labem navštívilo 178 diváků. Viděli výhru domácího mužstva 5:2. V dalším dějství se Sokol představí na palubovce mladoboleslavské Florbalové akademie, už v sobotu 3. prosince ale do Dvora Králové nad Labem dorazí Koberovy a kdo ví, třeba ve Strži padne divácký rekord.

Divize C – 11. kolo

TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem – Floorball Club FALCON 5:2 (3:2, 1:0, 1:0)

Fakta - branky: 1. Janíček, 8. Havran, 13. Vašák, 31. Jebousek, 51. Říha – 13. Škrdla, 18. Nejedlý. Rozhodčí: Romančáková – Ondráček. Vyloučení: 4:1. Bez využití. Diváci: 178.

Průměrné návštěvy v Divizi C

154 diváků Kutná Hora

139 diváků Dvůr Králové n. L.

70 diváků Všestary

67 diváků Rtyně v Podkrk.

36 diváků Náchod B

Florbalisté Dvora Králové do utkání proti Brandýsu vstoupili přímo skvěle. Hned v první minutě je poslal do vedení Janíček a odstartoval tím zajímavou přestřelku v první třetině, tu nakonec ovládl 3:2. Další branku již domácí gólman Stibor neinkasoval, naopak se v útoku prosadili Jebousek s Říhou a rozhodli o výhře Dvora 5:2. „Velice kvalitní soupeř. Nechápu, že není v tabulce výše. Při nás stálo štěstí, skvělý gólman a tlačilo nás 180 diváků. A to pak nejde nic vypustit,“ uvedl trenér dvorského týmu Tomáš Zíbr.

FBŠ Všestary – TJ Sokol Koberovy 10:5 (3:2, 3:2, 4:1)

Branky: 3. Stuchlík, 9. Svoboda, 13. a 55. Hellmann, 22. Klemš, 38. Macháček, 38. Kubec, 48. a 57. Ryba, 5. a 60. Novák – 8. Havrda, 20. Slavík, 23., 32. a 60. Kopáček. Rozhodčí: Romančáková – Kytler. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:1. Diváci: 51.

FBC Kutná Hora – Florbal Primátor Náchod B 7:2 (2:2, 3:0, 2:0)

Branky: 3. a 51. Martínek, 9. Měšťánek, 25. Tvrdík, 39. Hampl, 50. Chalupa, 57. Petrásek – 14. Čečetka, 19. Winter. Rozhodčí: Uhliarik – Hertz. Vyloučení: 2:0. Bez využití. Diváci 108.

Aktuální tabulka Divize C

1. Slavia Praha 11 9 1 1 0 94:44 30

2. FBC Liberec B 11 9 0 0 2 93:67 27

3. Kutná Hora 11 7 1 0 3 60:42 23

4. Dvůr Králové n. L. 11 5 1 2 3 61:57 19

5. Rtyně v Podkrk. 10 5 0 2 3 72:48 17

6. Panthers Liberec 10 4 2 1 3 80:83 17

7. FBŠ Všestary 11 5 0 1 5 77:70 16

8. Akademie MB 11 3 2 1 5 54:60 14

9. Brandýs n. L. 11 4 0 0 7 82:76 12

10. Náchod B 11 3 1 1 6 49:80 12

11. Koberovy 11 2 0 0 9 35:86 6

12. Kolín 11 0 1 0 10 47:91 2