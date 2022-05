PODÍVEJTE SE: v Hořicích se jel legendární moto-závod 300 zatáček Gustava Havla

/FOTOGALERIE/ Do východočeských Hořic v Podkrkonoší se vrátil tradiční motocyklový závod 300 zatáček Gustava Havla, který se zde jezdí na jednom z nejkrásnějších přírodních okruhů na světě. Již 59. ročník se uskutečnil poprvé od roku 2019 (další dva ročníky narušil covid) v tradičním květnovém termínu. Skvěle připravená trať, nadupané startovní listiny, parádní výkony a velký divácký zájem. To vše přineslo víkendové zápolení legendárního podniku, jenž se konal v rámci mezinárodního mistrovství České republiky. V sobotu byly na programu tréninkové jízdy a kvalifikace, o den později se už závodilo naostro. A bylo se opravdu na co dívat.

