Trutnovské basketbalistky na domácím turnaji tentokrát sbíraly pouze vysoké porážky. Navíc dohrávaly jako lazaret.

Trutnov si s Žabinami zahrál doma na turnaji a potká je i v premiéře ŽBL. | Foto: Jan Bartoš

Skvěle obsazený turnaj pořádal od neděle do úterý trutnovský basketbalový klub, kterému se před novým ročníkem Renomia Ženské basketbalové ligy vrátila do názvu společnost Kara. S její podporou byl před pár lety podkrkonošský celek pravidelným sběratelem ligových medailí a kdo by nechtěl, aby se podobná doba do města na řece Úpě vrátila.