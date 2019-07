Hradecký fotbalista Filip Zorvan však nyní musí řešit jednu lapálii. V zápase s Varnsdorfem ho trenér Zdenko Frťala střídal už po osmadvaceti minutách. Zorvan přitom není podle informací Deníku zraněný. Kouč navíc vyslal vzkaz. O Dominiku Soukeníkovi, jenž ho střídal, řekl: „Udělal obrovský pokrok. Bude jedním z konkurentů kluků, kteří si myslí, že mají jisté místo. Myslím, že je nenechá lehce spát.“

Hrdina týdne v Královéhradeckém kraji: Zaskočil favority. Cyklista Sisr mistrem ČR

Skvěle si na společném republikového šampionátu Česka a Slovenska počínal cyklista František Sisr,z hradecké stáje Elkov–Author Cycling Team. Šestadvacetiletý jezdec senzačně vyhrál závod s hromadným startem, do něhož se vydalo 102 borců, na které čekalo v horké výhni 187 kilometrů. Sisr, pro něhož to byl první domácí titul, byl na trati kolem Trnavy v závěru nejrychlejší ze sedmičky jezdců. Za sebou nechal taková jména jako Štybar, Vakoč či loňský obhájce Černý. A také hvězdného Slováka Petera Sagana, jehož bratr Juraj se stal mistrem Slovenska.

Komentář Jiřího Fejgla: Frťala ve stopách legendy

Dělával to Tomáš Pospíchal, legendární to trenér pražských Bohemians. Nesnášel, když měl v mužstvu klid. Proto vytvářel bouře. Často posadil mezi náhradníky reprezentanty Československa. Zpucoval hvězdu týmu, třeba i fotbalového umělce Antonína Panenku.

Pomáhalo to. Kdyby se pustil do dorostence, nemělo by to žádný dopad. Uspávací pohodu v mužstvu by to nezrušilo.

Podobný lék předepsal hradeckému týmu - a jmenovitě záložníkovi Filipu Zorvanovi (v minulé sezoně jednomu z důležitých mužů) - trenér Zdenko Frťala. V přípravě s Varnsdorfem ho poslal do druhé půle, ale už po osmadvaceti minutách ho vystřídal. Místo něj šel do hry mladík Dominik Soukeník, který již odkopal celý první poločas.

Do Zorvana (i dalších) si pak Frťala, i když nejmenoval, rýpl v hodnocení. Byl to jasný vzkaz: U mě nemá nikdo nic jistého.