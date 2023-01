V tabulce poslední místo, navíc prakticky polovina hráčského kádru na marodce. Nepříznivá situace si žádala rychlé řešení. A to přišlo. Hradecké basketbalisty posiluje dvojice hráčů z Balkánského poloostrova.

Aleksa SolevićZdroj: Královští sokoli„Máme dlouhodobě zraněného Mandaliniće a proto jsme se rozhodli dát větší prostor mladým hráčům jako jsou například Svojanovský a Dvořák. Prvně jmenovaný se zranil a hledáme na jeho pozici vhodného hráče. Aby toho nebylo málo, tak se zranil i náš klíčový hráč Autrey. Jeho léčení bude trvat zhruba měsíc. Čeká nás rozhodující část sezony, takže se výkonný výbor rozhodl na tento post sehnat nového hráče. Tím je Aleksa Solević,“ vysvětluje manažer Královských sokolů Peter Sedmák.

„Další novinkou je pivot Marko Prskalo, který by měl zlepšit naši podkošovou sestavu a rozšířit kádr o zkušeného hráče,“ dodává. V hradeckém klubu všichni doufají, že Srb i Chorvat skvěle zapadnou do družstva a přinesou do něj novou a potřebnou energii. „Od obou hráčů čekáme, že budou přínosem pro tým a pomohou nám ve složité situaci,“ podotýká Sedmák.

Marko PrskaloZdroj: Královští sokoliDevětadvacetiletý Solević je 190 centimetrů vysoký rozehrávač, který v posledních letech zazářil ve švédské lize. V poslední sezoně se stal dokonce nejlepším střelcem celé soutěže (průměr téměř 20 bodů na zápas), navíc byl nejlepší v asistencích a druhý nejlepší na doskoku. Před rokem (11. ledna 2022) zaznamenal kariérní bodové maximum, když v zápase proti Umea BSKT vstřelil 40 bodů!

O pět let mladší Prskalo hraje s 201 centimetry na postu pivota, umí si dobře najít místo pod košem i střílet trojky. Působil v chorvatské a bosenské lize. Rovněž on si v loňském roce (12. března 2022) vytvořil osobní bodový rekord, když v utkání svého týmu Sonik Puntamika proti KK Zabok nastřílel 25 bodů.