Trutnov - Basketbalistky trutnovské Kary si na sobotu přichystaly speciální vánoční charitativní akci.

Ilustrační foto | Foto: Vilém Fischl

Do velmi dobré formy se v posledních zápasech dostaly basketbalistky trutnovské Kary. Ty po říjnovém totálním výpadku napravují, co se ještě napravit dá, a na poslední chvíli usilují o účast v nadstavbové skupině A1, která by jim zároveň předem zajistila boje v letošním play off.

Příští ligový zápas Trutnova s Karlovými Vary, který bude posledním v kalendářním roce, se odehraje v sobotu 21. prosince před televizními kamerami od 19 hodin.

Diváci se mohou těšit na prodej kartiček trutnovských hráček z premiérové ligové sběratelské edice, losování vstupenek o spoustu cen, stánek se sportovním oblečením a velkými slevami, vystoupení roztleskávaček či speciální vánoční charitativní akci hráček Kary Trutnov.

„Holky napečou vánoční dobroty, které se budou prodávat před zápasem v prvním patře haly u vchodu na hlavní tribunu. Jejich cena bude symbolická a vše, co diváci zaplatí, půjde na charitativní účely. Samozřejmě bude možné přispět i vyšší částkou, než bude stanovená za jednotlivé produkty. Těch bude několik druhů, holky totiž budou péct po dvojicích. Bude zajímavé porovnávat, čí laskominy budou nejoblíbenější," objasnil zajímavou sobotní akci manažer Kary Jan Braun a zdůraznil: „Velmi nás potěšilo, že naše hráčky přišly s touto myšlenkou, navíc ještě přidají desetikorunový příspěvek za každou prodanou vstupenku. Tudíž každý, kdo přijde v sobotu na basket a koupí si vstupenku či něco dobrého z dílny našich holek, či nejlépe obojí, přispěje na dobrou věc. Výtěžek bude věnován Mateřské škole Speciální v Trutnově. Všechny vstupenky navíc budou slosovatelné, ve speciální vánoční tombole bude deset (!) cen. A ne ledajakých!"

Přijít proto v sobotu na basketbal do sportovní hale ZŠ Komenského se určitě vyplatí! Fandit a stát se součástí vánoční charitativní akce.

(bk, to)