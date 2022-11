Už tento pátek basketbalistky trutnovské Kary přivítají na vlastní palubovce rivala z největších. Do sportovní haly při ZŠ Komenského dorazí Hradecké lvice a v Trutnově se očekává nejvyšší návštěva aktuálního ročníku Chance ŽBL.

Od 18.30 se rozhodně bude nač dívat a domácí hráčky do zápasu půjdou s velkou touhou po letech svého východočeského konkurenta porazit.

Oba soupeři generálku na derby zvládli. Lvice si doma poradily s pražskou Slavií (51:47), Kara vyhrála obrovsky důležitý part na půdě Slovanky. „Tento tým konečně ukázal, že je dobrý a má na to hrát rychlý, moderní a atraktivní basketbal. Věřím, že to bude impuls do další práce,“ chválil družstvo sportovní manažer Michal Martišek, jenž se po odvolání trenéra Tomáše Veselého vrátil dočasně na trutnovskou střídačku.

Bodové žně a skvělá Gaislerová. Martiškovi návrat na lavičku Kary vyšel parádně

Jeho chvále neušla ani jedna z hrdinek utkání, jíž byla se sedmadvaceti body čtyřiadvacetiletá Michaela Gaieslerová. Ta pro Krkonošský deník pohovořila jak o úspěšném zápase, tak o své dosavadní kariéře. Také však pozvala diváky na páteční prestižní duel.

Michaela Gaislerová v utkání s OstravouZdroj: Jan BartošMichaelo, v hale Slovanky si Kara připsala zatím nejcennější výsledek sezony. Jak jste duel viděla?

Zápas byl po většinu času vyrovnaný, skóre se hodně přelévalo. Šlo o dost intenzivní utkání, které se hrálo ve vysokém tempu. Byla jsem ráda, že se nám střelecky dařilo a proměňovaly jsme vytvořené pozice. Nebyl to jednoduchý zápas, ale hrály jsme jako tým, což rozhodlo o našem úspěchu.

Sama jste k vítězství přispěla sedmadvaceti body. Hádám tedy, že právě tohle byl i pro vás zatím nejpovedenější zápas od návratu do Trutnova, je to tak?

Určitě, jsem ráda, že se mi proti Slovance dařilo a pomohla jsem svému týmu. Zápas mi sedl, cítila jsem se na hřišti dobře.

Jak vlastně vzpomínáte na roky, kdy jste v Trutnově basketbalově vyrůstala?

Na své začátky v Trutnově vzpomínám jen pozitivně, všechny basketbalové základy jsem se naučila tady a hrála jsem tu ve všech mládežnických kategoriích. Mám na tu dobu skvělé vzpomínky.

Sezonní bodové příspěvky #17



USK Praha 8 bodů

Slavia Praha 10 bodů

Strakonice 1 bod

KP Brno 2 body

Žabiny Brno 15 bodů

Ostrava 8 bodů

Slovanka 27 bodů

Pak jste si vyzkoušela zahraniční ba dokonce zámořskou štaci. Co tehdy vedlo k tomu, abyste se dostala až za velkou louži?

Jako malá jsem byla v Americe na pár basketbalových kempech na univerzitách. Ohromilo mě jejich zázemí a možnosti, které se tam nabízely. Od té doby bylo mým snem si americkou NCAA zahrát. Na střední škole jsem usilovala o získání stipendia, což se mi k mé radosti povedlo. Nakonec jsem v NCAA strávila čtyři roky.

Napadá vás nějaký zajímavý zážitek z elitní americké univerzitní soutěže NCAA, o který byste se nejen se mnou, ale hlavně se čtenáři podělila?

Během čtyř let jsme v rámci soutěže odehrály zápasy, díky kterým jsme se dostaly na zajímavá místa. Hrály jsme například na Námořní Akademii Spojených států, kterou jsme si i prohlédly. Největším zážitkem bylo asi vítězné utkání v basketbalové hale University of Kansas, jelikož její mužský tým patří tradičně k nejlepším v Americe. Mimo palubovku mě napadá akce, kterou měl v naší domácí hale Shaquille O’Neal. Nám sice nebyla přípustná, ale potají jsme ho se spoluhráčkami pozorovaly z okolních chodeb.

V Trutnově po návratu domů obléká Gaislerová dres s číslem 17.Zdroj: Jan Bartoš

Teď jste po krátké anabázi v Německu zpátky doma. Jste za to ráda?

Jsem. Do Trutnova jsem se vrátila po osmi letech, město a okolí mi chybělo, stejně tak rodina a kamarádi. Teď se se všemi můžu víc vídat, taky nám chodí fandit na zápasy. Být zpátky doma a ve známém prostředí má určitě své výhody, vážím si toho.

Miaela Gaislerová očima Michala Martiška

„Největší pracant, jakého jsem kdy měl možnost trénovat. Má za sebou ne úplně povedenou přípravu v Německu, její příchod byl neočekávaný, o to více jsem rád, že to nakonec dopadlo. Přístupem a nasazením při každém tréninku jde příkladem ostatním, navíc funguje výborně jako „tmel“ mezi cizinkami a českými hráčkami. Postupně si zvyká na tým i českou ligu, kterou hrála naposledy ve Strakonicích před sedmi lety a věřím, že svoje výkony stabilizuje a bude pro svůj tým platnou hráčkou.“

Co se v Trutnově od doby, kdy jste tu působila, nejvíce změnilo?

V Trutnově vyrostlo spoustu nových míst, město je modernější, je zde více možností. Narazila jsem na nové kavárny či skvělé restaurace. Potěšila mě i renovace některých míst. Například nová hala Gymnázia je moc hezká.

Určitě jste ještě coby malá holka navštěvovala východočeská derby s Hradcem Králové. Vzpomínáte na některé a vybavíte si atmosféru, jaká při zápasech panovala?

Oddané trutnovské publikumZdroj: Jan BartošNa zápasy jsem chodila pravidelně. Vybavuji si, že když jsme přišly o chvíli později, už pomalu nebylo kam si sednout. Atmosféra byla vždycky skvělá, hodně se fandilo. Skoro nebylo slyšet vlastního slova. Doufám, že se nám podobné prostředí podaří vytvořit i letos.

Teď v pátek budete součástí podobné atmosféry. Jak se na derby těšíte a jaký očekáváte zápas?

Na derby se moc těším, to jsou nejlepší zápasy. Doufám, že nás přijde podpořit hodně fanoušků, jsem si jistá, že i Hradec bude mít s sebou hodně příznivců. Očekávám velkou bitvu a velké nasazení od obou týmů. Určitě to bude intenzivní utkání.

Málo bodů, dramatický závěr a loučení s oporami. Lvice přetlačily Slavii Praha

Úvod sezony pro nově složené družstvo nebyl jednoduchý. Věříte, že si vše postupně sedá a třeba zrovna proti Hradci přijde výkon, na který jste čekaly?

Na začátku sezony se nám nedařilo podle našich představ a bylo to pro nás těžké. Myslím, že jsme ale měly i momenty, které nám ukázaly, že náš tým má potenciál a může hrát dobře. Na takových momentech musíme stavět. Zápas se Slovankou nám ukázal, že se zlepšujeme. Rozhodně věřím, že si vše postupně sedá a víc se sehráváme. Týmu stoprocentně věřím a vím, že máme na to, předvést proti Hradci skvělý výkon.

Zase doma v Trutnově. Tam, odkud před lety Michaela Gaislerová vyrazila do světa.Zdroj: Jan Bartoš