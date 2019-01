Trutnov - Bezmála měsíc si nezahrály mistrovský zápas. Zítra ale trutnovským basketbalistkám příjemná dlouhá pauza skončí. Tým trenéra Michala Martiška se od 17.15 představí v hale pražské Sparty, kde s aktuálně osmým celkem I. ligy svede souboj o postup do čtvrtfinále Českého poháru.

V sestavě podkrkonošského družstva by neměla chybět MICHAELA POTOČKOVÁ (na snímku), dvaadvacetiletá hráčka, jež patří ke stabilním členkám trutnovské sestavy. „Máme za sebou opravdu dlouhou pauzu a myslím si, že pro náš tým přišla v pravou chvíli. V posledních zápasech jsme měly hodně zdravotních problémů, takže jsme přestávku využily na pořádný odpočinek. Věřím, že to pomohlo a do zápasů v novém roce teď nastoupíme v plné síle,“ hlásí před úvodním duelem v kalendářním roce 2019 talentovaná basketbalistka z trutnovské líhně.



A co sama od utkání s papírovým outsiderem očekává? „Do Prahy samozřejmě jedeme s cílem vyhrát, jako ostatně na všechna jiná utkání. Po pauze se na zápas těšíme, ale na druhou stranu nesmíme určitě nic podcenit. V neděli nás čeká velmi důležitý duel v ŽBL, na který se musíme pořádně připravit. Proto věřím, že nám právě souboj se Spartou pomůže se pořádně rozehrát a vrátit po tak dlouhé pauze do hry.“

Po poháru na Spartě pak v neděli Lokomotivu čeká duel Ženské basketbalové ligy v hale mladoboleslavské Slovanky. Start do nového roku je tedy pro tým hodně pestrý.



„Pro nás bude teď každý zápas důležitý, protože chceme zabojovat o co nejlepší pozici do play off. V první části sezony jsme ukázaly, že patříme mezi první šestici týmů, teď to ale musíme potvrdit,“ dodává Michaela Potočková.



A jak je zatím pátá nejstarší členka trutnovského kádru spokojena se svými i týmovými výkony v sezoně? „Jak se říká, vždycky by to mohlo být lepší. Já jsem vůbec vděčná za to, že jsem po zranění dostala šanci vrátit se do nejvyšší soutěže. Na výkony týmu jsem opravdu pyšná a věřím, že ještě máme co ukázat.“