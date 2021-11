Sedm zápasů, sedm porážek. Basketbalistky trutnovské Kary vůbec nezachytily začátek letošní sezony a po necelé polovině základní části uzavírají tabulku Renomia ŽBL. Nejblíž bodům byly Východočešky v utkání na palubovce Ostravy (79:80), naopak poslední duel v hale Chomutova prohrály jasně 58:89.

Nad výkony družstva si už týdny hlavu láme trenér MICHAL MARTIŠEK, je však právě na něm, aby tým dostal z krize ven a co nejdříve jej zase naučil vyhrávat. Nejbližší příležitost bude mít v pátek 26. listopadu, kdy se Kara představí v hale Strakonic.

Ano, ještě dříve se představí na domácí palubovce, v neděli proti USK Praha se však boj o jakkoliv příznivý výsledek od trutnovských žen čekat nedá.

Trenére, za týden to budou dva měsíce od startu aktuálního ročníku a váš tým stále čeká na úvodní výhru. Jak moc se to odráží na psychice vašeho mladého kádru?

Michal Martišek promlouvá k hráčkámZdroj: Jan BartošSamozřejmě není to ideální situace, start do sezony je vždy velice klíčová část. Když to porovnáme s loňským ročníkem, kdy jsme v prvním kole senzačně porazili KP Brno, najednou se dostal tým do herní a psychické pohody. Letos zažíváme přesný opak. Zasloužená porážka doma se Slovankou, pak dva výprasky od Hradce, prohra o bod v Ostravě, teď opět nepochopitelný výpadek ve třetí čtvrtině v Chomutově. To nikomu na psychické pohodě nepřidá.

Po posledním utkání v Chomutově si hráčky vyslechly z vašich úst kritiku za odevzdaný výkon ve druhém poločase. Jak ji vzaly?

Vyslechly si jenom to, co slyšely v pozápasovém rozhovoru, po zápase nikdy podrobně v rámci emocí utkání nehodnotím. Konkrétnější rozbor a kritika určitých záležitostí nás tedy ještě čeká.

Sedm kol máte za sebou, dalších devět v základní části před sebou. Co je potřeba především změnit, aby se vše otočilo k lepšímu?

Těch věcí je bohužel více, není to o tom, že nám chybí jenom jedna konkrétní, o to je naše situace komplikovanější. V první řadě musíme věřit ve své schopnosti, které všechny hráčky už ve větší nebo menší míře v ŽBL ukázaly. Potřebujeme hrát stylem, který nejvíce sedí složení našeho týmu. Jsme nejmenší a nejlehčí tým v celé soutěži, proto nemůžeme čekat, že budeme dlouhodobě úspěšní v zápasech, které se hrají pomalejším tempem a padá v nich méně bodů.

S pohledem na skóre jednotlivých zápasů byste měli zlepšit také hru v obraně, že?

Samozřejmě naše obrana se musí také výrazně zlepšit, ale pokud chceme vyhrávat, tak musíme být schopní soupeře porazit rychlostí a úspěšnou střelbou, což se nám zatím v porovnání s minulými ročníky vůbec nedaří. V neposlední řadě potřebujeme nějaký pozitivní impulz, který tým nakopne. Do konce základní části je pořád o co hrát, ještě stále máme vše ve svých rukou, ale zápas ve Strakonicích už v současnosti musíme vnímat jako klíčový.

Loňská sezona pro vás byla úspěšná. Skončilo po ní ale několik hráček. Které z těch jmen by vám nyní pomohlo? Čí herní vlastnost týmu Trutnova tolik chybí?

Každá hráčka, která skončila, nám něčím chybí. Chybí nám důraz Terky Šípové, chybí nám povedené nájezdy Štěpánky Ježkové, chybí nám energie Aničky Hrabětové, osobnost, humor a nadhled Evy Skutilové a všestrannost Meg Wilson. To je však ve sportu přirozené, že hráčky přicházejí a odcházejí. Pro nás jsou nejdůležitější ty hráčky, které máme momentálně k dispozici. S nimi pracujeme na tom, aby vzpomínané odchody dokázaly postupně nahradit.

Podpora fanoušků je v Trutnově tradicíZdroj: Jan Bartoš

Teď vás doma čeká pražský USK. Družstvo se nevyhne další porážce, přesto se zeptám: Může v něčem duel proti obrovi i pomoci?

Na zápasy s USK je vždy velice těžké se motivovat, protože ten fyzický rozdíl je obrovský. Na druhé straně každý rok se snažíme hráčkám říkat, že pokud se jim povede něco proti tak kvalitnímu soupeři, tak to pro ně musí být zkušenost, kterou v budoucnu mohou využít v důležitých utkáních. Taky však chápu, že pro hráčky to je nesmírně náročné a ne vždy se to povede. S USK jsme odehráli už několik utkání, které nám i když jenom v krátkých úsecích něco daly. Ale taky bohužel i takové, které nedaly nikomu nic. Chci věřit, že v neděli to bude ten první případ.

Nejbližší program Kary



Neděle 21. 11. Trutnov – USK Praha. Pátek 26. 11. Strakonice – Trutnov. Neděle 12. 12. Slovanka – Trutnov. Neděle 19. 12. Trutnov – Slavia Praha.

Pak už přijde na řadu vzájemný souboj dvou čekatelů na první výhru. Soustředíte již vše na duel ve Strakonicích?

Samozřejmě. Je na místě říct, že je to pro nás klíčový zápas sezony a věřím, že k tomu tak všichni přistoupíme.

V posledních týdnech proběhla reprezentační přestávka. Sledoval jste výkony českých hráček? Jak byste okomentoval start kvalifikace?

Zápasy jsem v přímém přenosu neviděl, jelikož jsme v té době měli tréninky. Viděl jsem je ze záznamu a i to ne úplně celé. Reprezentace prochází výraznou obměnou na pozicích klíčových hráček. To je přirozený proces a jistý čas potrvá, než se jednotlivé hráčky etablují do svých nových rolí. O to více možná může mrzet, že utkání s favorizovaným Běloruskem se nepovedlo dotáhnout do vítězného konce. Výhra v Irsku zase ukázala, že dnes už téměř neexistují v rámci kvalifikace lehké zápasy. i když hrajete proti papírově výrazně slabšímu soupeři.