Dvě krajské házenkářské bašty mají za sebou start do nového ročníku I. ligy mužů. Jak hráči Dvora Králové nad Labem, tak rival z Náchoda se ale úvodního bodového zisku nedočkali.

Oba celky na domácích palubovkách podlehly favorizovaným soupeřům a nutno si přiznat, že bodovému zisku byly hodně vzdálené.

1. HK Dvůr Králové nad Labem - HBC JVP Strakonice 1921 24:27 (11:16)

Dvoráci povzbuzeni pohárovým postupem jistě plánovali, jak každoročně přední tým soutěže potrápí. Jenže už úvodní minuty daly jasně najevo, kdo bude na palubovce pánem. Hosté do zápasu vtrhli jako uragán a po třinácti minutách svítil na tabuli stav 1:10! Teprve pak jako by domácí zjistili, že jim začala sezona. Ještě do přestávky ztrátu snížili na pětigólovou a po pauze začala stíhací jízda.

I s pomocí střelce Lukáše Pichy se Dvůr soupeři přiblížil na rozdíl dvou branek, na víc to však nestačilo. Hosté si již zasloužené vítězství utéct nenechali a tým z města na Labi musí na premiérové body v sezoně minimálně o týden déle čekat. Příležitost bude mít už v sobotu na palubovce Vršovic.

Branky: L. Picha 7/3, Jakub Kirschbaum a Šturm 4, M. Picha 3, Groh 2, Etrich, Bonaventura, Zelinka a P. Voňka 1 – Nový 7, Wildt 7/3, Bičiště 6, Kaplan a Sedlák 2, Mošovský 2/1, Landsinger 1. Rozhodčí: Dolejší, Chalupa. Vyloučení: 3:0. ŽK: 0:1. Diváci: 120.

TJ Náchod – Tatran Litovel 19:31 (7:13)

Také Náchodští zahájili sezonu doma a úvodní minuty nevypadaly vůbec zle. Ještě v 17. minutě se hostitelé soupeře drželi (5:6). Pak se ale hosté bodovou sérií urvali do náskoku a o poločase vedli rozdílem šesti tref.

Ve druhé půli už měli hosté duel zcela pod kontrolou, neustále navyšovali náskok a velmi povedené představení vyšperkovali překonání hranice třiceti nastřílených branek. Ke druhému utkání Náchodští v neděli vyrazí do Bystřice pod Hostýnem.

Branky: Hrachový 8/1, Novohradský, Udovychenko a Matelka 2, Hlaváček, Lojda, Štajnrt a Škoda 1, Kosinka 1/1 – Geist 6, Tkadleček a Prošvic 5, Šmíd, Mrnuštík, Pohlmann, Dořičák a Pindej 2, Kawulok 2/1, Kuchař, Barabáš a Havlíček 1. Rozhodčí: Bubeníček, Letev. Vyloučení: 3:8. ŽK: 2:0. Diváci: 100.

Další výsledky 1. kola: Bystřice pod Hostýnem – Hustopeče 36:32, Velká Bystřice – Vršovice 25:25, Vsetín – Chodov 32:24. Utkání Zlín – Jičín B bylo odloženo na 28. října.

Program 2. kola (25. - 26. září) – sobota 16.00: Vršovice – Dvůr Králové nad Labem. 17.00: Strakonice – Vsetín, Litovel – Velká Bystřice. Neděle 11.00: Bystřice pod Hostýnem – Náchod. 17.00: Hustopeče – Jičín B, Chodov – Zlín.