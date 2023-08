Tahle akce by se leckterému sportovnímu nadšenci mohla vyplatit. Poběží se závod Janské Lázně - Černá hora a při jeho 36. ročníku nebude v Krkonoších chybět běžecká legenda.

Tradiční běh do vrchu z Janských Lázní na Černou horu navštíví letos nejlepší československá běžkyně všech dob. | Foto: Jan Šmok

Druhá srpnová sobota nabídne další akci pro milovníky běhů do vrchu. Úpická TJ Maratonstav totiž uspořádá již 38. ročník běhu do vrchu Janské Lázně - Černá hora. Tradiční závod je zařazen do Krakonoš Českého poháru a jeho hlavní kategorie bude odstartována ve 13 hodin.

Nepůjde však o jediný závod u této příležitosti. V 10 hodin bude zahájen pochod po trase závodu, v 15.30 se pak účastníci mohou těšit na závod Buď fit, který je určen vozíčkářům, hendikepovaným, zapojit se mohou také děti a mládež v každém věku.

Čekat je bude společně kilometrová trať po kolonádě v Janských Lázních. Jedním z lákadel blížící se sportovní akce je jistě fakt, že ceny v cíli bude předávat Jarmila Kratochvílová, po celé odpoledne bude aktivní i pasivní účastníky závodu doprovázet country skupina Pěna.