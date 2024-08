Od pátku do úterý probíhal na královédvorských tenisových kurtech čtyřiadvacátý ročník velmi dobře obsazeného Juta cupu. Turnaj spadající do seriálu Optim Tour ovládli reprezentant LTC Houštka Jiří Čížek a Lenka Munzarová z ČLTK Jablonec nad Nisou.

Dalo by se říct, že letošní klání v areálu na Hrubé louce proběhlo v naprostém pořádku a bez větších problémů, nebyl by to však Juta cup, aby na něm nezapršelo. Samozřejmě i tentokrát déšť nadělal vrásky a přidal práci navíc pořadatelům, ti však časově vše zvládli.

Čtyřhry byly odehrány již v pondělí a úterní program patřil již pouze semifinálovým a finálovým soubojům v singlech.

close info Zdroj: Michal Vágner zoom_in Finalistkami ženské dvouhry na letošním Juta cupu byly Adéla Moravcová (vlevo) a její přemožitelka Lenka Munzarová.Jako první rozehrály svůj titulový zápas ženy a organizátory i diváky mohlo těšit, že se v něm potkaly dvě nejvýše nasazené hráčky. Jak Adéla Moravcová z TK Precheza Přerov, tak její vrstevnice Lenka Munzarová (ČLTK Jablonec nad Nisou) v turnaji reprezentovaly ročník narození 2003 a celým turnajem procházely vcelku podobně.

Zatímco Moravcová musela třísetovými duely projít hned ve svém prvním a druhém utkání, Munzarová se podobně nadřela až v semifinále.

Také finále bylo zpočátku velmi vyrovnané. První sadu ale i díky několika přímým bodům z podání uhrála Munzarová 7:5 a ve druhé pak soupeřce nadělila kanára. V letošním Optim Tour dosáhla již na třetí triumf a seriálu z první příčky naprosto suverénně dominuje.

Účasti na finálovém turnaji Optim Tour se ale ve Dvoře Králové nad Labem výrazně přiblížila i Moravcová a kdo ví, třeba se obě hráčky potkají i na prosincovém turnaji v Hradci Králové.

close info Zdroj: Michal Vágner zoom_in Jakub Vrba a Jiří Čížek spolu ve finále 24. ročníku Juta cupu svedli dramatickou třísetovou bitvu.Když už měly obě dvacetileté hráčky dohráno, vrcholil pomalu finálový duel mužů. Také do něho si vybojoval cestu první nasazený, v tomto případě Jakub Vrba z pražské Sparty. Cestu za vítězstvím mu chtěl ale ztížit rozjetý Jiří Čížek (LTC Houštka), jenž se v semifinále blýskl vyřazením druhého nasazeného Jana Kusého, mimochodem vedoucího muže žebříčku Optim Tour.

A povedlo se. Čížek v koncovce vyhrál první set, ve druhém si vybral slabší chvilku doprovázenou ztrátou koncentrace, do koncovky třetí sady ale znovu dokázal zmobilizovat síly a ve velmi vyrovnané bitvě přece jen nejvýše nasazeného Vrbu přetlačil po výsledku 6:4, 1:6, 7:5.

Domácím divákům i organizátorům jistě udělaly radost úspěchy dvorských tenistů ve čtyřhře. Adam Nápravník s Mikulášem Holubem i Dominik Knutson se svým parťákem to v deblu dotáhli až do semifinále, atraktivní tenis přineslo i singlové derby právě mezi Holubem a Knutsonem, ve kterém ve dvou setech uspěl prvně jmenovaný.

Výsledkový servis z 24. ročníku Juta cupu Dvouhra mužů – semifinále: Vrba (1) – Kovařík 6:2, 6:3, Čížek (3) – Jan Kusý (2) 6:2, 5:7, 6:1. Finále: Čížek – Vrba 6:4, 1:6, 7:5. Čtyřhra mužů – finále: Mrůzek, Prachař (3) – Čížek, Kučera 7:5, 6:2. Dvouhra žen – semifinále: Moravcová (1) – Mlenská (16) scr., Munzarová (2) – Hejtmánková 6:4, 3:6, 6:1. Finále: Munzarová – Moravcová 7:5, 6:0. Čtyřhra žen – finále: Vajsejtlová, Šílová (4) – Moravcová, Prici (1) 2:6, 6:4, 11:9.

V ženské dvouhře zase jednu výhru zaznamenala Eliška Hrabalová, zatímco mladičká Kateřina Filipová vypadla v prvním kole s o devět let starší soupeřkou.

Letošní ročník Juta cupu je tak minulostí a lze se již těšit na ten další, při němž turnaj dovrší čtvrtstoletí, o němž se jeho organizátorům před lety ani nesnilo.

close info Zdroj: Michal Vágner zoom_in Finalistky ženské čtyřhry (zleva) Prici, Moravcová, vpravo vítězky Šílová, Vajsejtlová.

Letošní triumfy na turnajích Optim Tour - muži

Medilab cup (HIT Hradec Králové): Patrik Homola

I.CA cup (HTK Třebíč): Jan Kusý

Dražice cup (LTC Houštka): Marek Pazdera

O pohár města MB (LTC Mladá Boleslav): Ondřej Štětka

Juta cup (TC Dvůr Králové nad Labem): Jiří Čížek

Letošní triumfy na turnajích Optim Tour - ženy

Šnajdr stavby cup (SK Mělník): Natálie Šalková

Bohouš cup (HIT Hradec Králové): Lenka Munzarová

Dražice cup (LTC Houštka): Katherine Barnes

O pohár města MB (LTC Mladá Boleslav): Lenka Munzarová

Juta cup (TC Dvůr Králové nad Labem): Lenka Munzarová