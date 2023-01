Výsledky MČR - muži Elite: 1. Boroš (Elkov Kasper Hradec Králové) 1:03:34, 2. M. Kopecký (Novo Nordisc) -58, 3. Říman (Auto Škoda Mladá Boleslav) -1:48, 4. Zatloukal (Nutrend Specialized) -3:13, 5. A. Ťoupalík (Elkov Kasper Hradec Králové) -4:04, 6. Fiala (ČEZ cyklo Tábor) -4:30.

Na „bedně“ mohl figurovat i Borošův týmový parťák z Elkov Kasper a obhájce bronzu Adam Ťoupalík, jenže na trati v lesoparku Štěpánka měl obrovskou smůlu. Šestadvacetiletý závodník, který se stejně jako Boroš věnuje také silniční cyklistice, se dlouho držel na druhém místě, ovšem pak ho potkal defekt a v dalším průběhu závodu se nevyhnul ani nepříjemnému pádu. Ve výsledkové listině nakonec figuroval na páté pozici.

Boroš v Mladé Boleslavi potvrdil vizitku nejlepšího tuzemského cyklokrosaře posledních let a na MČR celkově získal svoji jubilejní desátou medaili. Vedle šesti zlatých má ve sbírce ještě dvě stříbra a dva bronzy.

„Sedlo mi to. Asi to vypadalo jednoduše, ale zase tak jednoduché to nebylo. Trať byla náročná. Jel jsem si celý závod svoje tempo a tak nějak jsem si to hlídal. Neměl jsem ani žádné technické problémy, takže super,“ radoval se v cíli vítězný Michael Boroš, jenž ze závodu udělal one man show.