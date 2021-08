Už to s ní ve finále 21. ročníku Juta cupu nevypadalo dobře. Markéta Petruželová (21) prohrála úvodní sadu proti sedmnáctileté Nelly Kněžkové 2:6 a ve druhém setu se při vyrovnaném skóre několikrát protahovala s bolestivou grimasou.

Přesto koncovku druhé sady zvládla a ve třetím setu prokázala pevnější nervy. Maraton ztracených servisů obou soupeřek přerušila jako první a v desáté hře udeřila definitivně.

Po vítězství 2:6, 6:4 a 6:4 mohla reprezentantka LTK Liberec přímo z kurtu telefonovat svým nejbližším a oznamovat jim radostnou zprávu: „Je to tam, zvládla jsem to!“

Markéto, vy na Juta cupu rozhodně nejste poprvé. Prozraďte, kolik ročníků už jste si tady zahrála?

Jezdím sem od čtrnácti let, myslím, že snad i nepřetržitě. Měla by to tady být moje sedmá nebo osmá účast a rozhodně nejvíc povedená.

To se vám tu tolik líbí?

A víte, že jo? Je tady super prostředí, na malém prostoru v jediném areálu spousta kurtů a je i fajn, že tu hrajeme společně turnaj s klukama. Ráda se do Dvora Králové vracím.

Nyní se vám tu navíc podařilo vyhrát, takže velká spokojenost?

Jsem šťastná. Nejen, že jsem tu dokázala poprvé uspět, ale je to u můj první vyhraný áčkový turnaj. Dalo by se říct, že jej mohu s třetím místem na republice mezi staršími zařadit ke svým největším úspěchům.

Cesta Petruželové k triumfu



1. kolo: volný los

2. kolo: Poláková 6:4, 6:3

Osmifinále: Novotná 7:5, 6:0

Čtvrtfinále: Dohnalová 7:6, 6:2

Semifinále: Abeldinova 6:2, 6:1

Finále: Kněžková 2:6, 6:4, 6:4

Pro vás šlo na východě Čech o vůbec premiérovou účast v letošním seriálu Optim Tour. Čím to?

Je to tak. Zatím jsem se termínově netrefila. Jezdím hrát do Německa tamní ligovou soutěž, což byl případ jednoho ze dvou dosavadních turnajů. Při Houštce jsem zase byla na očkování a nechtěla jsem zbytečně riskovat. Přece jen se v tomhle případě sportovní aktivity moc nedoporučují.

Nyní vám určitě neuteče ještě jeden turnaj a to přímo finálový.

Jsem za to ráda. Jelikož jsem se úvodních dvou zastávek neúčastnila, cesta do finálového turnaje vedla asi jen přes vítězství ve Dvoře. Povedlo se to a na finále se teď opravdu moc těším.

Hádám, že nejtěžší zkouškou pro vás byl právě finálový zápas.

No, ono i to semifinále bylo hodně těžké. Výsledek 6:2, 6:1 sice mluví jasně, ale po celé utkání jsme se soupeřkou hrály dlouhé výměny a bylo to hodně náročné. Ale to finále bylo přece jen dost ubojované.

Jak vy, tak soupeřka jste prokázaly kvalitní servis, přesto jste jej hlavně v rozhodující sadě často ztrácely. Kde byla chyba?

Bylo to právě tím, že šlo už o třetí set. Ten servis už jsme si obě dokázaly číst, každá z nás věděla, kam ta druhá podává. V tom ženském tenise ani není tolik znát, kdo zrovna servíruje.