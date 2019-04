Výsledkově nejblíže bodovému zisku byli házenkáři Dvora Králové. Ti sérii tří domácích zápasů v řadě zahájili soubojem proti čtvrtému celku tabulky. S nováčkem z Maloměřic svěřenci Michala Pichy odehráli velmi dobrou partii, na jejím konci se ale radovali hosté (28:31).

Také Náchodští doma s favoritem svedli atraktivní bitvu s kupou branek. Jedné z nejlepších obran v soutěži jich nasázeli 25, sám kanonýr Cvejn dokonce 10! Ještě produktivnější ale byli hosté a na jih Čech si odvezli výsledek 25:33.

To rezerva Jičína proti Vršovicím střelecky propadla. Za celý zápas domácí v sestavě nenašli hráče, který by výrazně promluvil do statistik. Poločas ještě Východočeši o gól vyhráli, po pauze už ale dominoval soupeř (20:26).

Dvůr Králové – Maloměřice 28:31 (14:15)

Branky: P. Voňka 9, L. Picha 7/1, Jerie 5, Jakub Kirschbaum 4, Šeba, Jan Kirschbaum a Glas 1 – Jirák 8, Osoba 5/1, Jung a Hotárek 4, Černý a Ipser 3, Musil a Erbes 2. Rozhodčí: Beneš, Chalupa. Vyloučení: 4:2. ŽK: 4:1. ČK: 1:0 (Jakub Kirschbaum). Diváci: 110.

Náchod – Strakonice 25:33 (15:19)

Branky: Cvejn 10, Kosinka 6, Metelka 3, Lipovský, Hejzlar, Vaněk, Resl a Novohradský 1, Hrachový 1/1 – Krejčí 7, Zdychynec 6, Mošovský 5/2, Miklas a Nejdl 4, Samek 3, Landsinger, Fencl, Marienka a Marek 1. Rozhodčí: Hájek, Opava. Vyloučení: 1:2. ŽK: 2:3. Diváci: 50.

Jičín B – Vršovice 20:26 (14:13)

Branky: Vávra, Knittl, Vraný a Honejsek 3, Vaněk 2, Š. Drbohlav 2/1, P. Drbohlav, Pekař, Matouš a Šolc 1 – Bednář 6, Konečný a Motejl 4, Kotrč a Mayer 3, Janotka a Kuklík 2, Hradecký a Sauer 1. Rozhodčí: Sovová, Moravec. Vyloučení: 0:2. ŽK: 1:2. ČK: 1:0 (P. Drbohlav). Diváci: 40.

Další výsledky 17. kola: Hustopeče – Velká Bystřice 24:16, Zlín – Bystřice pod Hostýnem 31:23.

Program 18. kola (6. – 7. 4.): Sobota 11.00: Maloměřice – Náchod. 17.00: Dvůr Králové n. L. – Vršovice, Strakonice – Hustopeče. 17.30: Velká Bystřice – Zlín. Neděle 16.00: Chodov – Jičín B.

Aktuální tabulka I. ligy:

1. Hustopeče 15 13 1 1 434:349 27

2. Strakonice 16 11 1 4 448:405 23

3. Chodov 15 11 0 4 445:381 22

4. Maloměřice 16 10 0 6 448:431 20

5. Bystřice p. H. 16 9 1 6 406:404 19

6. Velká Bystřice 15 7 1 7 361:367 15

7. Vršovice 16 6 3 7 405:413 15

8. Zlín 15 4 0 11 386:417 8

9. Dvůr Králové 15 3 1 11 348:392 7

10. Jičín B 14 3 0 11 323:382 6

11. Náchod 15 3 0 12 368:431 6