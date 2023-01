Jenže veškeré papírové předpoklady vzaly úplně za své. Hradecký celek se v oslabeném složení semknul a velkého favorita složil 84:72, čímž rozesmutněl jedenáct stovek fanoušků v hale Sportcentra. Zasloužilo se o to především hostující trio Šturanović, Autrey a Škranc, které Severočechům nasázelo dohromady šestašedesát bodů.

Rozhodující údery si Královští sokoli připravili ve třetí čtvrtině, kterou ovládli 27:6! „V ní Hradečtí předvedli famózní výkon, my jsme naopak byli tragičtí a prohráli ji o jednadvacet bodů,” pronesl děčínský trenér Tomáš Grepl.

BK Armex Děčín - Královští sokoli Hradec Králové 72:84 (24:16, 44:39, 50:66). Body: Nichols 18, Kroutil 17, Mach 12, Jansa 8, Josipović 6, Svoboda 6, Walton 5 - Šturanović 23, Autrey 22, Škranc 21, Dvořák 13, Svojanovský 3, Kalný 2. Rozhodčí: Kučírek, Vošahlík, Ulrych. Trojky: 8:7. Trestné hody: 17/10 – 20/17. Doskoky: 38:36. Fauly: 20:17. Pět osobních chyb: 0:1 (38. Dvořák). Diváci: 1100.

„Od začátku se nám dařilo plnit pokyny, se kterými jsme do utkání šli. Domácí jsme nepustili do žádného trháku. Odehráli jsme slušný první poločas, pak se rozhodlo ve třetí čtvrtině. Tam jsme Válečníky zavřeli na šesti bodech, když jsme ucpali bednu. V útoku nám šel dobře míč z rukou, odskočili jsme a pohlídali si výhru až do konce,“ řekl hradecký kouč Lubomír Peterka.

„Šli jsme do zápasu s tím, že nemáme co ztratit a tentokrát jsme ukázali, že máme na to porazit i lepší týmy. Předvedli jsme dobrý výkon a podle mého to byl i vcelku pohledný basketbal. Do šatny jsme šli s klidnou hlavou, protože jsme zahráli dobrý poločas. Věděli jsme, že Děčín umí druhé poločasy, připravili se na to a vyšlo to,” hodnotil sobotní duel Tomáš Dvořák, rozehrávač Sokolů.

Radost v táboře Východočechů byla obrovská, nečekaná výhra je o to sladší a tým povzbudí do dalších bojů. „Jsem za ni hrozně rád, protože jsme jeli v hodně zdecimované sestavě. Měl jsem sedm hráčů plus dorostence, navíc Ondra Peterka vylezl rovnou z postele. Myslím si, že domácí cítili lehkou kořist, trochu nás podcenili, ale my jsme hráli dobře,“ dodal spokojený Lubomír Peterka.