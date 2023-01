Jako by se Krkonoše staly na závěr měsíce ledna epicentrem sportovního dění v Česku. Nejprve tu od pondělí do čtvrtka probíhala ostře sledovaná Olympiáda dětí a mládeže a jen co se její účastníci rozjeli zpět do všech koutů republiky, zaplnily hotely hvězdy alpského lyžování. Přesněji nejlepší světové slalomářky.