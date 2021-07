V úvodním kole využil volného losu, pak třikrát postoupil hladce při výsledku 2:0 a v semifinále mu soupeř vzdal. Matyáš Černý (19) měl na Juta cupu ve Dvoře Králové nad Labem vcelku hladkou cestu do finále, v rozhodujícím zápase už se ale pořádně nadřel.

Finálový soupeř Adam Kozler ho přinutil k třísetové bitvě a až při jejím vyvrcholení prokázal reprezentant Severočeské tenisové pevnější nervy a lepší formu. Po výsledku 7:5, 5:7 a 6:1 se dočkal turnajového triumfu a navíc se v seriálu Optim Tour posunul na vedoucí pozici.

Matyáši, až ve finále se našel soupeř, který vás přinutil k třísetové bitvě. Co byste řekl na jeho adresu?

Máte pravdu, byl to pro mě vůbec první třísetový zápas tady na turnaji a musím říct, že Adam hrál hodně slušně. Dost spinoval, já měl všechno dlouhý, a jelikož bylo při finále už docela teplo, tak mi to skákalo docela vysoko. Hrál opravdu dobře, navíc já si to ve druhém setu sám dost zkomplikoval.

Co se stalo v koncovce druhé sady?

Podával jsem na 5:4 a ztratil jsem servis. Pak jsem to sice ještě srovnal na 5:5, ale zase přišel zbytečně prohraný servis. Ten druhý set jsem si vyloženě pokazil vlastní vinou. Třetí už byl ode mne mnohem lepší a přišlo mi, že soupeři už docházely síly. To mi samozřejmě pomohlo.

Jste rád, že vám Adam při cestě pavoukem odklidil z cesty turnajovou jedničku?

Vlastně ani nevím, s kým bych hrál radši. Spíš jsem si pořád říkal, že pokud chci tenhle turnaj vyhrát, musím prostě porazit každého. Já jsem ten zápas sledoval. První set Adam prohrál, druhý vyhrál naprosto jasně a pak soupeř odstoupil, že ho něco bolelo.

Cesta Černého k triumfu



1. kolo: volný los

2. kolo: Knutson 6:3, 6:0

Osmifinále: Vachtl 6:2, 6:2

Čtvrtfinále: Šoukal 6:4, 6:4

Semifinále: Hrazdil skreč

Finále: Kozler 7:5, 5:7, 6:1

V Optim Tour se vám letos daří, před turnajem jste držel čtvrté místo, teď se posunete dokonce do čela. Kam tenhle podnik v sezoně řadíte?

Upřímně, já ten žebříček letos nějak nestíhal sledovat (usmívá se). Vím, že loni jsem skončil celkově druhý za Jirkou Barnatem, ale finálový turnaj se bohužel nekonal. Teď mám opět právo účasti na závěrečném díle, proto doufám, že už tomu finále nebude stát nic v cestě.

Účast na vyvrcholení Optim Tour tedy pro vás byla sezonním cílem? Těšíte se?

Určitě. Chtěl jsem si finále zahrát. Přijede tam pouze osmička nejlepších klubů seriálu a je jasné, že tam budou k vidění velmi dobrá utkání.

Jaké jsou vlastně vaše tenisové cíle?

Rád bych letos zkusil nějaký mezinárodní turnaj. Já už tedy něco zkoušel, ale zatím se mi moc nedařilo. Snažím se sbírat zkušenosti, ale rád bych se už na tom mezinárodním okruhu nějak prosadil.

Když mluvíme o mezinárodním okruhu, můžeme rovnou zmínit právě probíhající olympijské hry v Tokiu. Co říkáte na výkony českých tenistů a věříte, že se dočkáme medaile?

Sledoval jsem úvodní zápas Tomáše Macháče a tam to doslova proti Sousovi vydřel. Druhý duel se Schwartzmanem jsem bohužel neviděl, ale co se výsledku i předvedené hry týče, musel to být od něho opět pěkný výkon. Jinak se přiznám, že ženský tenis moc nesleduji. Na výsledky se podívám, ale že bych se díval i na zápasy, to moc ne. Ve dvouhře máme poslední naději v Markétě Vondroušové, takže ji budu fandit a doufat, že udělá jakoukoliv medaili.

Juta cup jste si zahrál podruhé. Jak se vám ve Dvoře Králové nad Labem líbí?

Byl jsem tu minulý rok a musím říct, že ze všech těch turnajů je tady nejkrásnější areál. Líbí se mi tu, daří se mi tu. Před rokem jsem skončil v semifinále, kde jsem prohrál po vlastním mečbolu. Když mé účasti nebude nic bránit, rád sem přijedu i v příštím roce.