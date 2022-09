„Skromnost stranou. Aby hrál Trutnov o záchranu, to mě nezajímá. Vstoupil jsem do klubu s představou, aby se zdejší tým vrátil na pozice, na kterých se dříve pohyboval. Samozřejmě nečekám, že to bude hned první sezonu, ale musíme o to usilovat a směřovat tam naši snahu. Cílem by mělo být, alespoň z mého pohledu, hrát ve středu tabulky a do dvou let o třetí místo. Je bez debaty, že k tomu bude potřeba spousta práce. Ambice ale musíme mít. Bez ambicí nemá cenu něco začínat.“

Ředitel a většinový majitel firmy Kara Trutnov Zdeněk Rinth.Zdroj: Jan BartošVzpomínáte? Přesně těmito slovy se před necelým měsícem prezentoval ředitel společnosti Kara Zdeněk Rinth krátce poté, co trutnovský basketbalový klub oznámil, že je jeho firma znovu po letech stala generálním partnerem ligového týmu basketbalistek.

Že jeho slova nebyla vyřčena do větru, o tom svědčí píle klubových činovníků, kteří skládají kádr pro nastávající sezonu. Však považte, po dvou hráčkách z USA získal basketbalový tým Kara Trutnov další zajímavou posilu. Z euroligového klubu TTT Riga míří do Trutnova talentovaná sedmnáctiletá hráčka a lotyšská reprezentantka Raina Tomašicka. S týmem se již připravuje a vyhlíží start nové sezony. Bude to první posila z této pobaltské země, která bude hrát za Trutnov. „Chci hrát proti kvalitní konkurenci, chci se zlepšovat a myslím, že Trutnov je pro to skvělé místo,“ říká Raina Tomašicka.

„Důležité bylo, že hned v prvních dnech jsem potkala lidi kolem týmu, díky kterým jsem se cítila vítána a také jsem poznala klubovou kulturu a hodnoty. Očekávám pozitivní a konkurenční prostředí v týmu. Naším cílem je prozatím zlepšovat se z tréninku na trénink. Myslím, že po prvních přípravných zápasech bude naše vize jasnější a budeme si moci stanovit další cíle,“ dodala pro klubový web 180 centimetrů vysoká lotyšská posila, která patřila mezi nejvýraznější hráčky srpnového ME U18 v Řecku.

S Karou zpět k medailím? Trutnovský basketbal hlásí návrat generálního partnera

Raina Tomašicka začala hrát basketbal ve městě Jekabpils s chlapci, později se přestěhovala do Rigy, kde pokračovala ve svém rozvoji v basketbalové škole Bs Riga/Centrs. Poslední sezonu a půl hrála za TTT Riga. „Můj první dojem z Trutnova byl: Oh, je to tu dost kopcovité. Celkově se mi tady ale moc líbí,“ sdělila své pocity po prvních dnech v Trutnově.

Po příchodu měla nezvyklou podmínku. Vedení klubu požádala, aby dostala kolo. „I když je vše v Trutnově v docházkové vzdálenosti, je kolo stále o něco rychlejší než jít pěšky a někdy si na něm prostě ráda vyjedu. Speciálně do posilovny, nebo plaveckého bazénu to mám z domu delší vzdálenost,“ vysvětlila s úsměvem.

Okolnosti nezvyklého přestupu mládežnické reprezentantky cizí země přiblížil manažer trutnovského týmu Michal Martišek.

Kara Trutnov získala už třetí zahraniční posilu, tentokrát první z Evropy. Jak se zrodil příchod mladé lotyšské reprezentantky do Trutnova?

Prvotní impuls přišel v červnu od trenéra Veselého, který měl od známého trenéra k dispozici video se sestřihy Rainy z loňské sezony. Když jsem uviděl to jméno, okamžitě jsem mu volal zpátky, zda to myslí vážně. Bylo to totiž v čase, kdy jsem připravoval scouting pro potřeby reprezentace U18 a jelikož jsme ve skupině měli i Lotyšsko, tak jsem několik dnů předtím viděl a analyzoval přípravné utkání lotyšské reprezentace ve Francii. V něm mě Raina velice zaujala a najednou tady byla šance, že by mohla hrát v příští sezoně za Trutnov. Okamžitě jsem zavolal jejímu agentovi a začali jsme diskutovat o této možnosti.

Michal MartišekZdroj: Jan BartošJak probíhalo jednání o přestupu sedmnáctileté cizinky, což není úplně běžné?

Ne, to určitě není, ale měl jsem už podobnou zkušenost, kdy jsem ještě během působení ve Slovanu Bratislava absolvoval podobný přestup, tehdy se jednalo o šestnáctiletou Ukrajinku. V porovnání s dospělými hráčkami to samozřejmě má svoje specifika. Postup je mnohem delší a řeší se větší detaily. První tři týdny jsme si pravidelně volali s agentem, probírali jsme možnosti a podmínky. Už tady jsem cítil, že agentovi skutečně záleží, aby se Raina dostala do prostředí, kde bude mít příležitost a dostatek prostoru rozvinout svůj nesporný talent. Před evropským šampionátem U18 v Řecku jsme už měli ústní dohodu, ale zároveň jsme se domluvili, že na samotném turnaji nedojde k žádnému kontaktu, což jsme také dodrželi. Pozitivum bylo, že já měl možnost na vlastní oči vidět Rainu v akci a víceméně si definitivně potvrdil, že je to hráčka, která má obrovský potenciál a může být pro nás platnou hráčkou.

Malcolmová, Fisherová, Šafránková. Kara posiluje kádr na nový ročník Renomia ŽBL

Co následovalo po Evropě, kde Raina patřila mezi nejvýraznější hráčky?

Nastalo to, co se asi dalo očekávat. Zvýšil se zájem ostatních klubů o Rainu, v některých případech to byla opravdu velká jména. My jsme ovšem pokračovali dál v domluveném postupu a na konci srpna přijela Raina společně s agentem a maminkou do Trutnova, aby poznali prostředí, hráčky, trenéra a měli celkově představu o klubu i městě. V průběhu dvou dnů jsme doladili všechny detaily a podepsali smlouvu. Raina tady rovnou zůstala a zapojila se do přípravy.

Proč myslíte, že hráčka z euroligového klubu, která měla i další nabídky, upřednostnila Trutnov?

Je to kombinace několika faktorů. Nastavení mysli hráčky, jelikož měla už svoji zkušenost jako mladá hráčka v Rize, kde nedostávala téměř žádný prostor, jejím hlavním motivem bylo tedy hlavně hrát. Druhý faktor je rozumný agent, který chápe, co je pro hráčku v jejích letech nejdůležitější a nenechá se ovlivnit nabídkami lukrativních kontraktů ze silnějších klubů. V neposlední řadě je to o nás, že jsme jako klub od prvního momentu přistupovali seriózně a férově, neslibovali jsme nic, co bychom neuměli splnit a na druhé straně se snažili co nejvíc umožnit Raině její prioritu, a to je kvalitní tréninkový proces a pak časem smysluplná role v kvalitní soutěži. Jsem přesvědčen, že tato spolupráce bude úspěšná jak pro hráčku, tak pro klub.