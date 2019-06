Skoro to vypadalo, že se vám po té ráně od Grudyové do hlavy rozsvítilo?

Spíš rozstřílelo (směje se)

Jak byste okomentovala ten hrozný první poločas?

Hm. Fakt jsme nehrály dobře. Na hřišti jsme se motaly. V kabině jsme si řekly, že musíme zabrat a to se povedlo. Daly jsme do toho víc bojovnosti, srdce, naši partu a šlo to.

Jak jste se vyhecovaly?

Naše kapitánka byla taková ostřejší. Ale všechny jsme měly jasno, že se to musí vyburcovat. Věděly jsme, že to není ono a že můžeme ze sebe dostat mnohem víc. Všichni jsme se tam vyhecovaly řevem a vlétly jsme na ně.

Ještě k první půli. Pod košem si Švédky dělaly, co chtěly?

Byly jsme hodně pasivní. Bály jsme se faulů, nepřišla ani pomoc z vrchu, takže si mohly udělat třeba pět driblinků. Ale pak i malé holky přitvrdily a pomohly jsme si všechny navzájem.

Nejlepší zápas v reprezentaci

Zaznamenala jste 23 bodů. Takže povedený zápas?

Tak asi jo. Jsme ráda, že mi tam padly konečně ty trojky, protože dostáváme vynadáno, že málo střílíme. Ono je těžké vyhrát zápas, když nedáváme střely zvenku. Jsou za tři body, takže když jich nedáte deset, tak vám chybí třicet bodů. A v tom je pak rozdíl. Pomohla mi ta první, vyhecovala mě a pak druhá, pak třetí a už si věříte. Já tam hlavně byla prakticky volná, protože mě nechaly střílet.

Polevily Švédky, když vedly o sedmnáct?

Taky si myslím. Pak jsme si řekly, že prostě už ne a začaly jsme dřít. Řekly jsme si, že je seřežeme a to se povedlo. Navíc jsme je donutily k chybám. Pomohly nám i rychlé protiútoky, které nám v první půli vůbec nešly. Lehké koše jsou dobré body a moc se nenadřete.

Byl to váš nejlepší zápas v reprezentaci?

Myslím, že jo. Protože na Evropě je vítězený a tady je můj první vítězný. Ten ještě vyhrát v neděli, což bude také těžké. Nicméně pokud budeme pokračovat ve výkonu a když nebudeme hrát jen poločasy a zahrajeme oba dva, tak to bude super.

Jak hodláte zabránit výpadkům?

Máme špatné vstupy do zápasů. To jsme věděly už z přípravy, že zaspáváme. A pak jsme to kompenzovaly tím druhým poločasem. Nevím, čím to je. My sice máme zkušenosti, ale ne z ME, takže může to být nervozitou.

Z absencí jsme udělaly výhodu

Máte pocit, že výkon vašeho týmu roste?

Hrajeme super, o tom žádná. Furt se mluví o absencích a nám to pomohlo. Nejsou tady špatné hráčky, máme skvělý kolektiv, hecujeme se a bojujeme jednu za druhou.

Omílání absencí už vás asi naštvalo?

To dost. Ale musíme hrát s tím, co máme. Zranění prostě jsou a tak to je. Bereme to tak, že jsme z toho udělaly výhodu. Nemáme co ztratit, všichni nás podceňují, ale nás to hecuje k lepším výkonům.

Jaká je vaše role v týmu?

Rozhodně ne střelecká. Jsem střídající pivot, co tam má přijít, aby si holky oddechly. Role je pořád stejná, přijít tam trochu to seřezat, něco doskočit.