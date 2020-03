Trutnovský tým šel na hřišti posledního celku od začátku cílevědomě za vítězstvím, v utkání si vytvořil náskok až 42 bodů. Lokomotiva si připsala šestou výhru v sezoně, Strakonicím nadále zůstává jediné vítězství.

Nejlepší střelkyní zápasu byla s 18 body Anna Rylichová. Bailee Cotton, která ve středečním utkání se Slovankou vytvořila nový rekord této sezony RENOMIA ŽBL v doskocích (21), znovu zaznamenala skvělý double double: 16 bodů, 17 doskoků. "Jsem nesmírně rád, že jsme i v letošní sezoně přes všechny problémy dosáhli na play-off. Možná se to po loňské sezoně zdálo jako samozřejmost, ale pro náš výrazně obměněný a mladý tým to nebylo nic jednoduchého," řekl trenér BK Loko Trutnov Michal Martišek.

BK Strakonice-U19 Chance - BK Loko Trutnov 49:91 (12:22, 24:44, 40:68). Body: Růžková 12, Fadrhonsová 10, Rosecká 6, Stiborová, K. Kuncipálová a Suchanová 5, Petrušková 4, Tomšovicová 2 - Rylichová 18, Cotton 16 (17 doskoků), Kozumplíková 12, Králová 11, Finková 9, Šípová 8, Hajnová 6, Drbohlavová 5, Holubcová 4, Skutilová 2. Rozhodčí: Pokorný, Renc, Barták. Fauly: 23:21, TH: 18/14 - 14/10, trojky: 3:7, 5 osobních chyb: 1:1 (Fadrhonsová - Drbohlavová), diváci: 30.

Michal Martišek, trenér BK Loko Trutnov: "Opět jsme dobře vstoupili do utkání a vedli brzy 10:0. I když se domácí družstvo po time outu vrátilo do zápasu, do konce první čtvrtiny jsme měli opět desetibodový náskok. Tenhle rozdíl jsme pak dokázali přibližně uhrát i v dalších čtvrtinách a rezultoval z toho konečný výsledek. Naplno jsme využili naši výškovou převahu, o čemž svědčí 50 bodů, které jsme dali z pod koše, a poměr doskoků 51:31. Těší mě, že jsme udrželi koncentraci, až na malé výjimky, celé utkání a zaslouženě tak můžeme slavit postup do play-off. Jsem nesmírně rád, že jsme i v letošní sezoně přes všechny problémy dosáhli na play-off. Možná se to po loňské sezoně zdálo jako samozřejmost, ale pro náš výrazně obměněný a mladý tým to nebylo nic jednoduchého. Těší mě, že jsme se po nepříliš přesvědčivém vstupu do soutěže postupně zlepšovali a kromě herního progresu jsme dokázali zvládnout i klíčové zápasy. Čekají nás ještě dva, které chceme vyhrát a uchovat si tak ještě šanci na konečné 7. místo."