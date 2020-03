V základní části RENOMIA ŽBL si připsaly od 29. září do 22. února čtyři výhry, v nadstavbové skupině B týmů na 6. - 10. místě během jednoho týdne tři. Čtvrtou chtějí přidat příští středu v Ostravě. Potom je čeká play-off. Proti Chomutovu Lokomotiva sice prohrávala v polovině třetí čtvrtiny 48:55, přesto díky výborně zvládnutému závěru porazila Levhartice 87:71.

Domácí tým přivedla k vítězství výborně hrající dvojice Anna Rylichová (21 bodů, 11 doskoků), Kateřina Kozumplíková (20 bodů, 6 asistencí). Na dvouciferný počet bodů se dostaly také Klára Drbohlavová a Tereza Králová. Trutnov tak oplatil Chomutovu porážku z nedávného únorového zápasu předposledního kola základní části RENOMIA ŽBL, v němž Levhartice vyhrály na palubovce Lokomotivy 86:81.

Úvodních pět minut prvního i druhého poločasu sice patřilo nováčkovi z Chomutova, klíčové pasáže zápasu ale zvládly lépe hráčky Trutnova. Nejprve v první čtvrtině otočily nepříznivý stav 2:13 a 14:21 na 24:21. Ve třetí čtvrtině nejdříve pustily soupeřky do náskoku 48:55, aby ho vymazaly fantastickou šňůrou 19 bodů v řadě a přetočily výsledek na 67:55. V poslední čtvrtině Trutnov dokonce navýšil vedení na 21 bodů a vysokým vítězstvím potěšil fanoušky.

BK Loko Trutnov - DSK Levhartice Chomutov 87:71 (24:21, 39:36, 62:55). Body: Rylichová 21 (11 doskoků), Kozumplíková 20 (6 asistencí), Drbohlavová 12, Králová 11, Šípová 9, Finková a Cotton (11 doskoků) 7 - Krejzová 17, Satoranská 14, Aulichová 11, Kučerová a Žílová 8, Čmejrková 5, Rokošová 4, Rybová a Hrabovská 2. Rozhodčí: Linhart, Musil, Svoboda. Fauly: 12:26, TH: 27/23 - 5/5, trojky: 4:10, 5 osobních chyb: 0:1 (Satoranská), diváci: 140.

Michal Martišek, trenér BK Loko Trutnov: "Tři utkání v nadstavbě, tři výhry, to znamená velkou spokojenost. Plníme cíl, který jsme si dali, vyhrát všechny zápasy nadstavbové části. Cílevědomě jdeme za jeho splněním a doufám, že tak učiníme příští středu v Ostravě. Proti Chomutovu jsme měli katastrofální vstup do zápasu. Měli jsme obrovské problémy zejména v osobní obraně, hráčky byly nekoncentrované a všude pozdě. Zónovou obranou jsme situaci přibrzdili, začali jsme hrát rychleji dopředu a dávali jednoduché koše. Stejná situace se opakovala na začátku třetí čtvrtiny, kdy jsme byli méně aktivní a soupeř toho využil. Naštěstí po time outu jsme našli potřebnou energii, v závěru třetí čtvrtiny jsme se dostali do sedmibodového vedení a vydařený úsek jsme potvrdili výborným nástupem do poslední čtvrtiny. Za podpory publika se nám potom hrálo velice dobře a zápas jsme kontrolovali."

Dan Kurucz, trenér DSK Levhartice Chomutov: "Dobrá trutnovská zónová obrana, to bych označil za rozhodující moment zápasu. V domácím utkání s Ostravou jsme se trefili i ze šatny, v Trutnově jsme se tak dobře netrefovali. Bylo to i díky dobré obraně Trutnova. Chtěl bych upozornit na statistiku. V takto vyrovnaném zápase byly fauly 12:26, trestných hodů střílel Trutnov 27, Chomutov 5. Rozdíl v počtu proměněných trestných hodů je 18 bodů, rozdíl ve skóre 16 bodů. První poločas byl z naší strany dobrý, vrátili jsme se znovu do zápasu. V úplném závěru, když hráčky viděly, že je rozhodnuto, tak rezignovaly. Měly by hrát až do konce. Nicméně dnes mi to až tolik nevadí, protože už pozítří máme další utkání se Slovankou."