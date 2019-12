V pátek to znovu bylo se Strakonicemi velké drama do posledních vteřin. Poprvé po dlouhé pauze, zaviněné zraněním, nastoupila do zápasu Tereza Šípová. Dvaadvacet bodů, nejvíce v sezoně, nastřílela Američanka Bailee Cottonová. První utkání v novém roce absolvuje Lokomotiva ve středu 8. ledna doma s Hradcem Králové ve čtvrtfinále Českého poháru.

Lokomotiva rozjela výborně důležitý zápas, před kterým měly Strakonice jednu a Trutnov dvě výhry. Po dvou minutách vedla 9:0 a po osmi dokonce o 15 bodů 26:11. Za první čtvrtinu nasázely hostující hráčky 28 bodů. Hladký rozjezd záhy přibrzdily Jihočešky, které se ve druhé čtvrtině dotáhly na rozdíl čtyř bodů.

Nástup do druhé čtvrtiny měl opět skvělý Trutnov a znovu se dostal do patnáctibodového vedení (42:57). O patnáct vedl ještě v poslední minutě třetí čtvrtiny (50:65). Jenže v poslední části přišel velký strakonický obrat po sérii 20:1. Lokomotiva nedala pět minut koš, Jihočešky zaznamenaly 14 bodů v řadě a otočily skóre na 70:66!

Kritickou situaci Trutnov zvládl, trojka Rylichové zastavila bodový půst a vzápětí získal hostující tým mírné vedení. Další klíčový moment přišel v poslední minutě, kdy na snížení domácích na jeden bod zareagovala trojkou Potočková, Trutnov vedl o čtyři body a velice důležité vítězství ustrážil.

BK U19 Chance Strakonice - BK Loko Trutnov 76:80 (19:28, 37:42, 56:66). Body: Fadrhonsová 19 (14 doskoků), Galíčková 16, Jeništová 12, Růžková 11, Stiborová 6, Tomšovicová 4, Kuncipálová a Petrušková 3, Rosecká 2 - Cottonová 22, Rylichová 16, Potočková 11, Kozumplíková 10, Skutilová 9, Finková 7, Šípová 3, Drbohlavová 2. Rozhodčí: Salvetr, Scholzová, Svoboda. Fauly: 32:22, TH: 16/14 - 46/31, trojky: 6:5, 5 osobních chyb: 1:0 (Růžková), diváci: 150.

Michal Martišek, trenér BK Loko Trutnov: "Byl to velice těžký zápas, asi nejtěžší v sezoně. Měli jsme výborný vstup do utkání. Pak jsme polevili, což bylo způsobeno ztrátou koncentrace, ale i kouskovanou hrou díky velkému počtu faulů. Konečně nám vyšel vstup do druhého poločasu, kdy jsme si postupně znovu vybudovali až čtrnáctibodový náskok. Ten domácí hráčky stáhly do konce třetí čtvrtiny na deset. Věděli jsme, že v poslední čtvrtině na nás Strakonice vlítnou a půjdou na hranu rizika. Stálo nás to sice dva time outy a ztrátu celého náskoku, dokonce jsme prohrávali o čtyři body. Ale pak jsme se vrátili k zodpovědné hře, proměnili několik důležitých střel a v závěru i přes katastrofální úspěšnost trestných hodů urvali nesmírně cennou výhru. Doufám, že to bude pro nás další zkušenost a hlavně další impulz do práce v roce 2020, kdy nás čeká ještě hodně podobně těžkých utkání."