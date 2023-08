Podstatná část kádru basketbalistek trutnovské Kary se v letním období individuálně připravovala na nový soutěžní ročník, samozřejmostí byla zasloužená dovolená. Pětice hráček však vyměnila lehárko za reprezentační povinnosti. A to ať už v pětkovém basketbalu nebo v tom stále rozšířenějším 3x3.

Veronika Borsová se na evropském šampionátu v Litvě prezentovala s číslem 9. Přispěla ke konečnému čtrnáctému místu Češek. | Foto: www.FIBA.com

Hned pět hráček trutnovské Kary reprezentovalo v uplynulých týdnech Českou republiku na vrcholných světových a evropských akcích. Jak jsme již informovali, v „klasickém“ pětkovém basketbalu se na Univerziádě představila Michaela Gaislerová a nominaci na šampionát dvacetiletých si vybojovala Veronika Borsová. Kromě těchto dvou hráček však měly nabité léto také Tereza Králová, Aneta Finková a Tereza Strýčková, a to díky reprezentaci ČR v basketbalu 3x3.

Záchrana v nejrychlejším možném čase. Kara v Chance ŽBL končí na deváté příčce

Nejvíce turnajů 3x3 odehrála Tereza Králová. „Basketbal 3x3 si užívám, nejen kvůli obrovskému potenciálu, který tento sport v současnosti má, ale hlavně díky super partě spoluhráček, se kterými jsem se setkala. V trojkovém basketbalu se kloubí rychlost zakončení s tvrdým kontaktem a je více zaměřen na individualismus hráčky, což si myslím, že mi přinese v klasickém basketbale jen plusy,“ představila pozitiva basketbalu 3x3 Králová.

Tereza KrálováZdroj: www.FIBA.comTa byla nominována v rámci Evropské ligy do čtyř turnajů z celkových šesti. A hned třikrát se probojovala s českým národním týmem do finále! Předposlední turnaj v rumunské Bukurešti český tým dokonce vyhrál a díky tomu měl na závěrečném turnaji možnost bojovat o postup do světového finále v Mongolsku. Tento postup nakonec ale Češkám proklouzl mezi prsty – ve finále totiž podlehly Polsku o jediný bod v prodloužení a z postupu se tak radovaly jejich soupeřky. Pro Terezu Královou i přesto nemusí sezona 3x3 končit – ve hře je její případná nominace na MS U23, které se koná na konci září.

Dva turnaje Evropské ligy odehrála v kategorii U21 Aneta Finková. Před posledními dvěma měly Česky již minimální šanci na postup do světového finále, ovšem příliš nechybělo a vítězky tří ze čtyř prvních turnajů, Maďarky, mohly být naším národním týmem předstiženy. Na předposledním turnaji totiž Češky vybojovaly stříbro a na posledním, v řeckém Volosu, dokonce český tým včetně Anety Finkové slavil turnajové vítězství. Na postup to nakonec nestačilo jen proto, že při naprosto shodném zisku bodů (490) ze šesti turnajů měly Maďarky na svém kontě větší počet vítězných turnajů. „Turnaje byly příjemným zpestřením léta, protože s basketbalovým míčem se v létě obecně nepotkáte. Hrát na jakékoli mezinárodní úrovni, jakýkoliv typ basketbalu je určitě výborná zkušenost. Basket 3na3 je jiný a možná někdy i atraktivnější v rychlosti vnímání hry, komunikaci se spoluhráčkami a hře 1na1,“ zhodnotila reprezentační léto trutnovská rozehrávačka.

Tereza StrýčkováZdroj: www.FIBA.comPremiéru na vrcholné reprezentační akci má za sebou Tereza Strýčková, odchovankyně Basketu Ostrava, která od letošního ročníku posiluje trutnovský celek. Tereza se s reprezentací 3x3 vydala na jednu ze dvou kvalifikačních skupin o postup na mistrovství Evropy do sedmnácti let. Ze základní skupiny český celek postoupil přes Irky a dokonce i nasazené jedničky z Německa, bohužel ve druhé fázi kvalifikace dvakrát těsně padl s Portugalskem a Tureckem a na závěrečný turnaj se tak neprobojoval. „I když kvalifikace nedopadla podle našich představ, jenom účast na takovém turnaji pro mě byla velkou zkušeností. Doufám, že i dovednosti ze 3x3 využiju v nové sezoně v Trutnově. Už nyní se těším tréninky se zkušenějšími hráčkami a doufám, že mě to herně posune a budu i platnou hráčkou pro tým,“ hledala pozitiva nová posila trutnovského celku.

Zlatí vysokoškoláci. Na univerziádě vyhráli basketbalisté a skifařka Šantrůčková

Přípravu na nový ročník Chance ŽBL již Kara v pondělí 14. srpna zahájila, a to včetně všech tří zmíněných reprezentantek. „3x3 mám ráda, ale už se moc těším na novou sezonu. Po roční pauze mimo ŽBL je to pro mne nová výzva. Máme sice velmi mladý tým, ale s většinou současných spoluhráček hraji od mládeže a věřím, že veškeré naše dovednosti společně zúročíme a pomůžeme dostat výsledkově Trutnov na vyšší pozice,“ řekla k nastávajícímu ročníku Tereza Králová. „Já osobně jednoznačně preferuji basket 5 na 5, i proto už se těším na novou sezonu a tradiční hru na dva koše,“ doplnila s úsměvem spoluhráčku Aneta Finková.

V kádru reprezentační dvacítky byla na mistrovství Evropy Veronika Borsová (číslo 9).Zdroj: www.FIBA.com