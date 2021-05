Terezo, byla jste poprvé s reprezentací na mezinárodní akci, ačkoliv jste byla nominována už před rokem. Co se přihodilo a jak se vám při mezistátní utkání na Ukrajině dařilo?

Máte pravdu, před rokem jsem byla poprvé nominována na mezistátní utkání v Banské Bystrici, ale týden před zahájením byly závody kvůli pandemii covid zrušené. Že pojedu, to pro mě loni byla parádní zpráva. Měla jsem radost, že konečně zúročím dřinu a navíc jsem měla formu. Bohužel to nedopadlo.

Tak jste si vše vynahradila letos.

Přesně tak. Navíc jsem si v Kyjevě ve všech startech udělala výrazné osobní rekordy a zadařilo se i na mé hlavní distanci dvoustovce motýlek, kde to zlatě zacinkalo. Přidala jsem ještě stříbro z kraulové štafety a bramborovou medaili z osmistovky. Mám z toho velkou radost.

Jak vnímáte současnou složitou situaci a jak se vám daří zajistit přípravu?

Obecně je to pro sportovce nesmírně náročné. Nejen po fyzické, ale i po psychické stránce. U nás plavců je to o to složitější, že vodu ničím nenahradíme. Vloni trenéři dělali, co mohli. Trénovali jsme celé léto, plavali jsme i rybníky, pak jsme jezdili i do Polska. No a já jsem měla štěstí, že mi bylo umožněno v únoru odletět na měsíční soustředění na Kanáry. Poté jsem s přípravou musela pokračovat v „bublině“. Nyní jsem se vrátila z Kyjeva, mezistátnímu utkání přitom předcházelo třítýdenní dlouhé reprezentační soustředění v Nymburku. Ve volné chvíli běhám, posiluji a do toho se snažím dohnat školu (usmívá se).

Co vás tedy čeká v následujících týdnech?

Nyní se dále poctivě připravuji a v polovině května jedu znovu na soustředění s reprezentací, kde budu usilovat o nominaci na další utkání v Popradu. Tam bych si zase chtěla zlepšit osobní rekordy a pokusit se splnit limity do reprezentace na další sezonu.

Věříte, že už se vše uklidní a vrátí do normálních kolejí? A dala vám něco tato koronavirová krize?

Věřit musíme, nic jiného nám nezbývá. Snad už tohle všechno brzy skončí. Jsem vděčná za každý den, kdy mohu trénovat a kdy vím, že za mnou stojí lidé, co ve mě věří a podporují mě. No a že se dají překonat i složité překážky.

Jaký je váš cíl pro nadcházející období?

Mým cílem je splnit si limity dané v reprezentaci a posunout se ještě výrazně nahoru. Tak, abych se pokusila kvalifikovat na mistrovství Evropy juniorů a zároveň i juniorský světový šampionát.

Co byste popřála všem, kteří nemohou trénovat a závodit?

Všem moc držím pěsti a přeji, aby všechna sportoviště už byla co nejdřív otevřená. Je potřeba vydržet, jak to jen jde, běhat, posilovat a nevzdávat to. O to větší radost pak bude z každého úspěchu, kterého kdokoliv dosáhne. Sama bych moc ráda poděkovala hlavně mým trenérům, pánům Pokornému a Břeňovi, za velikou podporu. Za to, že mi věří, že něco dokážu. Panu Řeháčkovi za možnost soustředění v zahraničí a také mamce s taťkou, kteří mě maximálně podporují a vše se mnou prožívají. Přeji nám všem sportovcům, ať můžeme sportovat a soutěžit naplno a bez omezení.