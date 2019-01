Trutnov - Ještě v polovině základní části Ženské basketbalové ligy to vypadalo, že letos se vyřazovací boje trutnovské Kary týkat nebudou. Vždyť na začátku listopadu byl podkrkonošský celek s bilancí dvou vítězství a devíti porážek předposlední! Pak ale přišlo zmrtvýchvstání a trenér JOZEF REŠETÁR (na snímku) nakonec trutnovský klub dovedl do play off.

Trenére, když jste v říjnu loňského roku přebíral tým Kary, byl hodně dole. Jak se jeho tvář podle vás změnila?

Velmi příjemně mě překvapilo, že děvčata byla od začátku ochotná tvrdě pracovat. Poté se dostavily i výsledky, což nás samozřejmě těšilo. Stále ale v některých zápasech máme výpadky, jež ovlivní celkový dojem z práce, kterou tým odvede.

Nyní máte jistotu účasti v play off. Můžeme tedy mluvit o aktuální spokojenosti?

Určitě. Těmi výsledky, jaké holky dosáhly, se zvedlo jejich sebevědomí. Trvalo dost dlouho, než jsme se dostali z předposledního místa, a to nejen výsledkově, ale i z psychického hlediska.

Neúčastí ve skupině A1 jste ale přišli o přijatelnějšího soka pro čtvrtfinále.

Je to tak. K tomu, abychom se probojovali do horní šestice, nám scházelo jediné vítězství. Ve skupině A1 bychom také udělali spoustu práce, jelikož každým zápasem se silnějšími soupeři by mužstvo rostlo.

Teď už víte, že narazíte na Imos Brno. S jakými plány na tohoto favorita půjdete?

Jisté je, že Brno je velkým favoritem. Ve sportu a v play off především ale často dochází k řadě překvapení. Velmi rádi bychom nějaké takové připravili i my.

Generálkou na čtvrtfinále bylo středeční utkání v Karlových Varech. Tam vás výkon týmu asi nepotěšil, viďte?

To opravdu ne. Nasazení týmu nebylo v pořádku, spokojen jsem být nemohl. Faktem ale je, že speciálně jsme se na tento duel nijak nepřipravovali. Už jsme v přípravě na play off. Věděli jsme dávno, že narazíme na Brno a od soboty jsme se na něj připravovali.

Nemůže být ale nakonec výhodou, že tým po vítězné šňůře včas narazil?

Tak hráčky si musejí uvědomit, že žádný soupeř se sám neporazí. Je potřeba maximální nasazení všech členek týmu, které k utkání nastoupí. A v tom byl duel na západě Čech jiný.

Vaše svěřenkyně Milena Prokešová v týdnu převzala ocenění Sportovní hvězda Deníku. Jak vnímáte její úlohu v družstvu Kary?

Milena je rozhodně lídrem kolektivu. Jsem maximálně spokojen s jejím přístupem k tréninkovým i zápasovým povinnostem. Rozhodně je to právě ona, kdo by mohl být vzorem pro ostatní hráčky našeho družstva.

Generálka na play off nevyšla, série s Brnem začíná už zítra

Již tuto sobotu zahájí basketbalistky Kary čtvrtfinále vyřazovací části sezony. Ač v posledních měsících svěřenkyně trenéra Rešetára podávaly velice dobré výkony, generálku na play off nezvládly. Na palubovce karlovarské Lokomotivy prohrály 67:73 a před rozhodující částí aktuálního ročníku tak trochu „spadly z hrušky dolů".

Lokomotiva Karlovy Vary – Kara Trutnov 73:67 (25:15, 34:34, 54:53)

Body: Tavic 16, Vrančičová a Kučerová 15, Blazejewskiová 10, Sedláčková 9, Eisnerová a Kušlitová 3, Houdková 2 – Ovsíková 22, Hindráková 18, Pazderová 8, Prokešová 7, Russellová 5, Johnsonová 4, Vacková 2, Nováková 1. Rozhodčí: Blahout, Beneš. Fauly: 22:20: Trestné hody: 17/10 – 20/16. Trojky: 5:3. Diváků: 150.

Trutnovský kolektiv absolutně nezvládl úvod zápasu a od začátku musel dotahovat. Po zpackané první čtvrtině Kara skóre do poločasu vyrovnala a minutu před koncem třetí desetiminutovky šla díky koši Ovsíkové i do vedení 52:53. To bylo nejen poprvé, ale i naposledy, co Trutnov vedl. Lokomotiva vyhrála zcela po zásluze a v tabulce skupiny A2 skončila na třetím místě.