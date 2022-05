První liga házenkářů napíše o víkendu svou závěrečnou kapitolu a stále není jasné, který tým doplní poslední Hustopeče na cestě do druhé ligy.

O záchranu již nějaký ten čas bojují pouze dva týmy a jsou jimi východočeské celky, tradiční účastníci soutěže. Na jedné straně Náchod, na druhé tým Dvora Králové nad Labem.

NÁCHOD JE VE VÝHODĚ

Nutno hned na úvod zmínit, že o dost lépe se před posledním dějstvím dýchá náchodským hráčům i funkcionářům. Důvody jsou dva. Předně má tým na svého rivala jednobodový náskok, ke všemu pak také lepší bilanci ze vzájemných zápasů.

Na podzim ve svém domácím prostředí Dvoráci zvítězili 30:28, v jarní odvetě zase po výsledku 24:16 kraloval jejich soupeř.

Znamená to jediné. Pokud Náchod v sobotním utkání proti Vršovicím získá byť jen jediný bod, nemusí se ohlížet na výsledek konkurenta z města na Labi. To dvorští házenkáři naopak potřebují nutně porazit soka z Chodova a pokud se jim to podaří, budou navíc doufat v porážku náchodského rivala.

VÍTĚZEM LIGY STRAKONICE

Zatímco tedy tajenka druhého sestupujícího vyřešena stále není, na opačném pólu tabulky je jasno. Vítězem soutěže a zároveň účastníkem baráže o extraligu jsou házenkáři Strakonic, druhá příčka patří Litovli, třetí bude v závěrečném kole hájit Zlín.

Program 22. kola – sobota 17.00: Náchod – Vršovice, Dvůr Králové nad Labem – Chodov, Hustopeče – Zlín. 17.30: Velká Bystřice – Strakonice. Neděle 11.00: Bystřice pod Hostýnem – Litovel. 13.00: Vsetín – Jičín B.

V zatím posledním 21. dějství padly jak Náchod, tak Dvůr Králové nad Labem. Svěřenci trenéra Petr Šulce nestačili na vítěze soutěže ze Strakonic, Dvoráci v derby na palubovce jičínské rezervy inkasovali těžký debakl.

Jičín B – Dvůr Králové n. L. 46:24 (25:10)

Branky: F. Matouš 12/1, Aleš Dolejší 7, Masák 6, Petr Drbohlav 5, Doškář 4, Frýba a Bareš 3, Ženatý a Hájek 2, Jiří Drbohlav a Patrik Matula 1 – Zelinka 7, Kuhn 6/4, Martin Picha a Filip Šturm 3, Kamberský 2, Pavelka, Matyáš Hampl a Lukáš Picha 1. Rozhodčí: L. Veselý, Zelenka. Vyloučení: 3:3. Hráno bez karet.

Strakonice – Náchod 39:25 (20:12)

Branky: A. Nejdl 8, Mošovský 6/3, Landsinger 5, Fencl a Sedlák 4, Masák a Samek 3, M. Nejdl a Říha 2, Kaplan a Wildt 1 – Radek Cvejn 10, Hrachový 8, Hincharov 5/2, Novohradský 2. Rozhodčí: Ledvinka, O. Tůma. Vyloučení: 1:2. ŽK: 1:1.

Další výsledky: Litovel – Hustopeče 38:26, Zlín – Vsetín 24:29, Chodov – Velká Bystřice 29:28, Vršovice – Bystřice pod Hostýnem 26:27.

Aktuální tabulka I. ligy



1. Strakonice 21 18 2 1 633:486 38

2. Litovel 21 17 0 4 678:536 34

3. Zlín 21 15 1 5 622:532 31

4. Vsetín 21 15 0 6 663:574 30

5. Jičín B 21 10 3 8 622:588 23

6. Chodov 21 9 2 10 569:593 20

7. Vršovice 21 7 3 11 521:560 17

8. Bystřice p. H. 21 7 2 12 584:627 16

9. Velká Bystřice 21 7 1 13 588:594 15

10. Náchod 21 5 1 15 540:639 11

11. Dvůr Král. n. L. 21 5 0 16 506:659 10

12. Hustopeče 21 3 1 17 531:669 7