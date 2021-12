Obrovsky vyrovnaná je letos druholigová skupina Sever a přesvědčují o tom týden co týden výsledky jednotlivých zápasů. Také ve 23. kole byly všechny čtyři duely dlouho na hraně a rozhodovalo se pokaždé v koncovkách normální hrací doby.

II. liga, skupina Sever

Dvůr Králové nad Labem – Hronov 3:5

Na ledě lídra tabulky se zrodilo překvapení kola, i když je otázkou, zda se tak výhra Hronova nad hokejisty Dvora Králové nad Labem dá brát. Wikov totiž rivala porazil už potřetí za sebou, navíc podruhé v jeho aréně.

Dvůr Králové nad Labem - Hronov 3:5Zdroj: Miloslav KnapDerby už v úvodní periodě bavilo. Dvoráci dvakrát vedli, soupeř pokaždé dokázal srovnat účty. V čase 33:00 Rodos potřetí udeřil trefou Půhoného v oslabení a zdálo se, že právě tento moment vytočí kormidla zápasu na stranu favorita.

Jenže v závěrečné periodě bylo vše jinak. Hosté nejprve v další přesilové hře vyrovnali, po chvíli stav otočil produktivní bek Sýkora a při power-play přidal pojistku na vítězství Hronova kanonýr Tyurin.

Fakta – branky a asistence: 3. Petira (Půhoný), 8. Vašíček (Dušek, Půhoný), 33. Půhoný (Dušek) – 5. Tyurin (Chalupa), 20. Duchan (Kozák), 50. Exner (Lavrenov, Chalupa), 52. Sýkora (Matouš, Bucek), 60. Tyurin. Rozhodčí: Veinfurter – Řezníček, Všetečka. Vyloučení: 7:4. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 277. Třetiny: 2:2, 1:0, 0:3.

HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: Brázdil (Marek) – Vašíček, Muška, Matějíček, Franc, Petira, M. Tondr, Vácha – M. Procházka, Moučka, Jan Dvořák – Valášek, Havlas, Valášek – Půhoný, Bláha, Dušek – J. Ježek.

HC Wikov Hronov: Nečas (Ševců) – Oliva, Romanov, O. Sýkora, Exner, Heligr, J. Kynčl – Chalupa, Nazarov, Tyurin – Teuber, Matouš, Lavrenov – A. Jirků, Kozák, Duchan – Buček.

Nová Paka – Jablonec nad Nisou 4:3p

Vedle novopacké sjezdovky byla ve středu k vidění nesmlouvavá bitva dvou mužstev usilujících o čtvrtou postupovou příčku do play off. Ač je základní část soutěže sotva za svou polovinou, rvali se oba soupeři, jako by je od vyřazovacích bojů dělalo maximálně pár týdnů.

Nová Paka - Jablonec nad Nisou 4:3pZdroj: Petr ČepekÚvodní perioda se do statistik zapsala jen řadou vyloučení a góly začaly padat až v té prostřední. Hostům hne dvakrát zajistil náskok kanonýr Brokeš, poprvé na jeho trefu dokázal odpovědět Nezbeda, podruhé v přesilovce Komarov (2:2).

Pak se na dlouhé minuty opět zaplnily trestné lavice, aby v čase 51:52 potřetí v zápase udeřil Brokeš a nasměroval tak svůj tým za vítězstvím. Úsilí Bruslařů bylo však v utkání enormní a za svoji snahu byli domácí odměněni vyrovnávací trefou Suvorova pouhé tři vteřiny před závěrečnou sirénou.

Prodloužení pak radost v aréně Nové Paky zdvojnásobilo, jelikož se šťastný střelec proměnil v nahrávače a 43 sekund před koncem připravil vítězný gól Dvořákovi. Domácí se díky dvoubodovému zisku přiblížili čtvrtému Jablonci na rozdíl sedmi bodů a v dalších kolech tak může bitva pokračovat.

Fakta – branky a asistence: 27. Nezbeda (Rozanov), 32. Komarov (Foester, Dvořák), 60. Rozanov (Nezbeda, Hnik), 65. Dvořák (Suvorov, Nezbeda) – 23. Brokeš (Hric, Mrkvička), 30. Brokeš, 52. Brokeš. Rozhodčí: Červenka – Žídek, E. Hlinka. Vyloučení: 13:9. Využití: 1:1. Diváci: 228. Třetiny: 0:0, 2:2, 1:1 – 1:0.

BK Nová Paka: Vacek (Kundrlík) – Komarov, Suvorov, Jachanov, Leder, Filip, Kotyza – Malík, Hnik, Jaroslav Dvořák – Krsek, Nezbeda, Paršakov – Kerekanič, Rozanov, Foerster – Netušil, Dlask, Popov – Šipek.

Další výsledky 23. kola: Nová Paka – Jablonec nad Nisou 4:3 po prodloužení, Mostečtí Lvi – Letňany 6:4, Bílina – Děčín 6:4.

Program 24. kola – sobota 17.00: Letňany – Nová Paka, Hronov – Bílina. 18.00: Děčín – Dvůr Králové nad Labem, Jablonec nad Nisou – Mostečtí Lvi.

