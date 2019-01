Jilemnice, Rokytnice n. J. – Ve šlágru 23. kola Východočeské kuželkářské divize mezi vedoucím SKK Hořice a druhým Sokolem Rybník se ukázala rozhodující prostřední část zápasu. V závěru totiž domácí výhru 12:4 o téměř sto kuželek v poklidu pohlídali. Hořičtí jsou tak tři kola před koncem soutěže v čele s tříbodovým náskokem.

Ilustrační foto. | Foto: Václav Liška

Nepříjemně překvapili kuželkáři Spartaku Rokytnice, kteří na domácích drahách podlehli o záchranu bojujícímu celku Přelouče. Hosté si vypracovali náskok v první polovině utkání, na čemž se podílel nejvíce excelentním výkonem 502 shozených kuželek Miroslav Skala. Domácí poté stahovali (Mařas 470, Kuřina 449), ale když smolně o 4 kuželky podlehl i Trepera, unikla domácí alespoň remíza. Hosté zvítězili 10:6.



Zápas TJ Jiskra Hylváty A – TJ Jilemnice byl odložen pro nemoc hostí. Utkání dalšího kola sehrají hráči TJ Jilemnice na domácí dráze už dnes od 17 hodin proti SK Solnice, Spartak Rokytnice nad Jizerou hraje zítra od 17 hodin na půdě TJ Uragán Milovice.



Východočeský přebor

V zápasech 23. kola družstva Rokytnice a Nové Paky odložila svá utkání z důvodu nemoci a zranění. Pro Vrchlabí to po výhře nad Červeným Kostelcem znamená potvrzení prvního místa. Jilemnice B nečekaně podlehla v domácím prostředí Trutnovu D, když domácím vůbec nevyšla prostřední část zápasu.

23. kolo: TJ Jilemnice B – TJ Lokomotiva Trutnov D 6:10 (2453:2525), TJ Dvůr Králové n. L. – Spartak Rokytnice n. J. B odloženo na žádost hostí. Pořadí: 1. Vrchlabí B 36, …7. Rokytnice B 21, 9. Jilemnice B 20.

Východočeská soutěž

22. kolo: TJ Poříčí – TJ Jilemnice C 6:10 (2193:2266), SKK Vrchlabí D – Spartak Rokytnice n. J. C 10:6 (2467:2453). Pořadí: 1. Milovice B 33, …5. Jilemnice C 23, 10. Rokytnice C 17.

2. liga dorostu

Ve 12. kole finálové části nešťastně o tři kuželky prohráli mladí kuželkáři TJ Jilemnice v Solnici. Lukáš Sýs nešťastně prohrál druhý duel právě o tři kuželky a ani skvělý finiš Jirky Drábka 419 již na remízu nestačil. Naopak Spartak Rokytnice pokračoval ve své vítězné sérii i na půdě Jiskry Hylváty 6:2 a v neděli může zaútočit již na čtvrtou příčku tabulky.



12. kolo: SK Solnice – TJ Jilemnice 6:2 (1170:1167), Jiskra Hylváty – Sp. Rokytnice n. J. 2:6 (1145:1179). Pořadí: 1. Hořice A 20, …3. Jilemnice 15, …5. Rokytnice 11. Program 13. kola: Sobota 9.00: Jilemnice – Pardubice, Rokytnice n. J. – Rychnov n. K.