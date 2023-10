O víkendu pokračovaly mužské florbalové soutěže. Jak si vedly týmy z Královéhradeckého kraje? Hradec nestačil v Třebši nad Kladno. Východočeské derby mezi Náchodem a Jaroměří se hrálo v Národní lize, skupině západ. Deník přináší výsledkový servis od 1. ligy po divize.

SESTŘIH: Florbal Primátor Náchod - TJ Sokol Jaroměř 8:3. | Video: Florbal Primátor Náchod TV

1. liga

FbC Respect Hradec Králové - Kanonýři Kladno 2:7

Fakta - branky: 25. V. Ryba, 28. M. Ryba – 2., 38. a 55. Fojtík, 12. a 51. Bachmaier, 15. Novák, 38. Veselý. Rozhodčí: D. Hejzlar – Kněžík. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:2. Diváci: 136. Třetiny: 0:3, 2:2, 0:2.

Tomáš Pokorný, trenér FbC Respect Hradec Králové: „Výsledek se kouše zase trochu těžce, my jsme dělali podobné chyby jako předminulý týden. Byli jsme nekvalitní v individuálních činnostech, hlavně na balónku. Z toho jsme soupeři nabízeli hodně šancí. Od druhé třetiny jsme se vrátili do zápasu, byli jsme místy lepší, ale nahoře nás trápí neefektivita. Nedokážeme potrestat chyby soupeře, on naše naopak ano.“

Dušan Přívara, trenér Kanonýři Kladno: „Těžký zápas na parketách i proti výborným fanouškům, kteří se snažili hnát domácí dopředu. My jsme těžili ze zodpovědné obrany a dobrého proměňování šancí. Snažili jsme se na tom na tréninku pracovat a konečně se to zužitkovalo.“

Florbalisté Hradce (v černém) padli proti Kladnu.Zdroj: FbC Hradec Králové, flickr.com

Galerie zde.

1. Otrokovice 8 6 1 1 0 50:28 21

2. Bulldogs Brno 8 6 0 2 0 71:36 20

3. Ústí n. L. 8 4 3 1 0 42:23 19

4. Znojmo 8 5 0 1 2 40:37 16

5. Chomutov 8 4 1 1 2 49:40 15

6. Kladno 8 3 2 0 3 49:31 13

7. Sokol Brno 8 3 1 1 3 50:42 12

8. České Budějovice 8 3 1 1 3 43:49 12

9. Plzeň 8 2 1 2 3 32:39 10

10. Letka 8 2 1 0 5 29:45 8

11. Hattrick Brno 8 1 1 1 5 31:44 6

12. Hradec Králové 8 2 0 0 6 32:64 6

13. FAT PIPE Start 98 8 1 0 2 5 43:58 5

14. Čelákovice 8 1 1 0 6 29:54 5

Národní liga, skupina západ

Florbal Primátor Náchod - TJ Sokol Jaroměř 8:3

Fakta - branky: 11. a 46. Macháček, 16. M. Mikšovský, 20. a 31. Špaček, 34. Vysoký, 39. Čáp, 60. J. Mikšovský – 21. Hejzlar, 23. Sedláček, 28. Výborný. Rozhodčí: Brejcha – Herman. Vyloučení: 0:3. Využití: 2:0. Diváci: 157. Třetiny: 3:0, 3:3, 2:0.

Tomáš Třešňák, trenér Florbal Primátor Náchod: „Základní motivací bylo to, že se hrálo derby. Hráči měli tak o motivaci postaráno a do zápasu jsme vstoupili dobře. Myslím, že jsme hráli dominantně, mohlo to skončit větším rozdílem, protože jsme měli daleko více ze hry než soupeř. Bohužel start druhé třetiny se nám vůbec nepovedl, Jaroměř srovnala. Naštěstí jsme se pak vrátili ke hře, která nás zdobila a už to bylo jednoznačné. Hráče musím pochválit, protože se nenechali vyprovokovat tvrdou hrou soupeře.“

Dušan Völgyi, gólman TJ Sokol Jaroměř: „Do utkání jsme vstoupili hrozně laxně. Nevycházely nám věci, takže Náchod nám dal tři góly. Pak jsme se dokázali vrátit, ale nestačilo to. Máme zraněné dva důležité hráče, hráli jsme na dvě lajny. I proto s výkonem můžeme být částečně spokojeni, ale do dalších zápasů se musíme poučit.“

1. Panthers Praha 6 6 0 0 0 50:30 18

2. Troopers 6 4 1 0 1 52:44 14

3. Náchod 6 4 0 1 1 42:31 13

4. Slavia Fat Pipe Plzeň 6 4 0 0 2 54:41 12

5. Blansko 6 3 1 0 2 35:31 11

6. Pelhřimov 6 3 0 0 3 23:27 9

7. Milevsko 6 2 1 0 3 38:39 8

8. Kobylisy 6 2 0 0 4 40:35 6

9. Králův Dvůr 6 2 0 0 4 39:51 6

10. Jaroměř 6 2 0 0 4 30:42 6

11. Písek 6 1 0 2 3 25:31 5

12. Benešov 6 0 0 0 6 23:49 0

Divize C

Florbal Jablonec - TJ Sokol Dvůr Králové n. L. 3:7

Fakta - branky: 7. Blecha, 10. Jarolímek, 40. Hlavatý – 3. Baudisch, 16. Koravský, 38. Vašák, 39. Háze, 41. Heřmanský, 59. Teuber, 60. Zíbr. Rozhodčí: D. Bezucha – M. Bezucha. Vyloučení: 2:1. Bez využití. Diváci: 118. Třetiny: 2:2, 1:2, 0:3.

Florbalová akademie MB - Orel Rtyně v Podkrkonoší 5:9

Fakta - branky: 20. a 37. Micha, 28. Starý, 29. Hieu La, 51. Ulman – 3. a 60. Kábrt, 19. a 45. Vojtěch, 24. Cejnar, 26. Šimáně, 36. a 46. Weinelt, 46. Vacek. Rozhodčí: Patera – Herman. Vyloučení: 3:3. Využití: 2:2. Diváci: 48. Třetiny: 1:2, 3:3, 1:4.

Florbal Primátor Náchod B - T.K.S. TJ Turnov 6:1

Fakta - branky: 9. Rázl, 11. Donaj, 24. Pekárek, 31. Langpaul, 48. J. Mikšovský, 55. Špaček - 9. Janoušek. Rozhodčí: Ryant – Romančáková. Vyloučení: 2:0. Bez využití. Diváci: 16. Třetiny: 2:1, 2:0, 2:0.

Floorball Club FALCON - Finance Novák FBK Jičín 10:5

Fakta - branky: 5 a 49. Horák, 15., 31. a 40. Řádek, 39. a 50. Škrdla, 40. Sgall, 40. a 51. Plášil – 4. Plecháč, 8., 58. a 60. Ouhrabka, 47. Valkoun. Rozhodčí: Verner – Jeřábek. Vyloučení: 0:2. Využití: 2:0. Diváci: 52. Třetiny: 2:2, 5:0, 3:3.

1. Rtyně v Podkrkonoší 6 5 1 0 0 44:22 17

2. Náchod B 6 5 0 0 1 37:14 15

3. Falcon 6 4 0 0 2 37:34 12

4. Dvůr Králové n. L. 6 2 1 2 1 31:27 10

5. Florbalová akademie MB 6 2 2 0 2 36:39 10

6. Jičín 6 3 0 0 3 30:38 9

7. Turnov 6 2 0 1 3 25:29 7

8. Jablonec 6 2 0 1 3 31:39 7

9. Slavia Praha 6 1 1 1 3 35:35 6

10. Sparta Praha U23 B 6 2 0 0 4 36:39 6

11. Panthers Liberec 5 1 0 0 4 28:40 3

12. FBC Liberec B 5 0 1 1 3 26:40 3

Divize D

Hippos Žďár n. S. - FBŠ Všestary 5:6

Fakta - branky: 4. Dvořák, 12. Král, 34. Pachl, 52. Kafka, 53. Pokorný – 35. a 49. Macháček, 36. Skrovný, 41. Světlík, 50. a 59. Bureš. Rozhodčí: Koten – Kučera. Vyloučení: 1:1. Využití: 0:1. Diváci: 83. Třetiny: 2:0, 1:2, 2:4.

FbC Hradec Králové B - Hornets Brno ZŠ Horní 8:7

Fakta - branky: 27. Heger, 31. Pácal, 32. a 47. Štaier, 40. Cupal, 45. Kunart, 48. Šimerda, 59. Kroutil – 9. Žák, 11. a 60. Barus, 11. a 51. Rada, 21. a 56. Havel. Rozhodčí: Romančáková – Krýslová. Vyloučení: 5:1. Využití: 0:2. Diváci: 23. Třetiny: 0:3, 4:1, 4:3.

Florbal Litomyšl - FBC Dobruška 9:3

Fakta - branky: 1., 8. a 21. Švec, 8. Novák, 19. Nykl, 20. a 45. Lamplot, 25. Macek, 27. Hegr – 7. Flegl, 37. Černý, 38. Čtvrtečka. Rozhodčí: Jelínek – Drahný. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 128. Třetiny: 5:1, 3:2, 1:0.