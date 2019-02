Vrchlabí - V pátek spílala svým nohám: „Budu jim muset pořádně vynadat." Umoudřily se, i když jim to chvilku trvalo. Česká rychlobruslařka Martina Sáblíková si chtěla po pátečním druhém místě na oblíbené trati 5000 metrů spravit chuť.

Karolína Erbanová | Foto: ČTK/ANP

V sobotním klání Světového poháru v jihokorejském Soulu na 1500 metrů sice ještě dojela devátá, nedělní závod s hromadným startem už ale ovládla. „Tentokrát jsem se cítila jinak, ale stejně to nebylo úplně ono," popisovala trojnásobná olympijská šampionka. „Po patnáctistovce jsem říkala Petrovi (kouč Novák), že hromaďák nechci jet. Nakonec jsme se domluvili, že ho pojedu jako trénink, dobrých šestnáct kol."

Sedmadvacetiletá Sáblíková si závod s hromadným startem vyzkoušela podruhé v kariéře a byla úspěšnější než před týdnem v Obihiru, kde skončila šestá. „Jsem strašně ráda, že se mi podařilo vyhrát, ale zůstávám na zemi, protože každý závod je úplně jiný."

Do noty jí hrála rychlost. „Jelo se celkově o 50 vteřin rychleji než v Japonsku a to mi vyhovovalo. Pak tam často holky, které se chystají jen na bodovaná kola, ani nejsou a neudrží se."

V první bodovačce si jela pro jeden bod. „Bylo to důležité. Potom jsem viděla, že Pechi (Němka Pechsteinová) po druhé bodovačce odjíždí, proto jsem ji raději dojel a střídaly jsme se po kole," popisuje Sáblíková. „Nakonec jsem si udělala náskok. Holky už mě nestáhly a do cíle jsem dojela první."

Před dalším Světovým pohárem v Berlíně však přesto nejspíš přijde změna. „Za druhé místo z pětky jsem nesmírně rád, ale stejně budeme hledat chybu," líčil v pátek kouč Petr Novák.

Sáblíková se totiž necítila dobře, její obvyklé zrychlení v posledních kolech nepřišlo. Závodem se protrápila. „Petr říkal, že něco asi změní, asi se to dozvím až během letu do Evropy," prozradila. „Společně jsme si sedli a bavili jsme se o všelijakých věcech a něco si si řekli, tak snad to bude lepší."

Dařilo se i její bývalé sparingpartnerce Karolíně Erbanová. V sobotu poprvé v kariéře vystoupila na stupně vítězů na pětistovce a včera byla třetí i na kilometru.

Dvaadvacetiletá Češka nestačila jen na Číňanku Čchi-š' Li a Marrit Leenstraovou z Nizozemska, bronz získala časem 1:17,33 a s bezpečným náskokem 55 setin před Japonkou Nao Kodairaovou. V hodnocení Světového poháru je Erbanová průběžně čtvrtá. „Po tolika letech tréninku je to povzbuzení," nechala se slyšet Erbanová. „Jsem strašně ráda, úplně jsem to nečekala."

Seriál Světového poháru se po dvou dílech v Asii přesune do Evropy, od 5. do 7. prosince se bude závodit v Berlíně.