Cestu mu nezatarasil ani nadějný mezinárodní mistr z Maďarska. Hlavní partie pátého kola Pardubice Open se totiž stala jasnou záležitostí arménského obhájce titulu, který je turnajovou dvojkou. V souboji jediných neporažených hráčů Gabora Nagyho „rozmetal“ po šachovnici.

Čtvrteční menu

Šachy: Pardubice Open – 7. kolo velmistrovského turnaje (15.00), Motorgas Open – 7. kolo ratingového turnaje pro hráče s ELO do 2300 b. (15.00), Gasco Open – 7. kolo ratingového turnaje pro hráče s ELO do 2100 b. (15.00), Timra Open – 7. kolo ratingového turnaje pro hráče s ELO do 1700 b. (15.00), 30+) Chládek a Tintěra Open – 7. kolo turnaj pro hráče narozené 1989 a dříve (15.00), Raindropchess (9.30), Auto In Open – seriál bleskových turnajů (10.00).

(vše ČSOB Pojišťovna ARENA)

Ve výborných výkonech pokračuje první nasazený Viktor Láznička. Ten z vyrovnané pozice přehrál kazašský megatalent Dinaru Saduakassovou. Nejpoutavější partií kola byl duel mezi Jiřím Štočkem a ukrajinským Platonem Galperinem. Český reprezentant obětoval dva pěšce za útok na krále, který nekompromisně zakončil a připsal si sladké vítězství.

Jiří Štoček (osmý nasazený) je tak s Viktorem Lázničkou, Maďarem Adamem Kozakem a ruským Michaijlem Děmidovem ve skupince pronásledovatelů vedoucího Movsesjana. Hráč pardubického Gasco má půlbodový náskok.