V zoologických zahradách je v současnosti populace bongů mnohem početnější než ve volné přírodě a z hlediska přežití druhu tak hraje zásadní roli. Dnes chová bongy necelá padesátka evropských zoo, v divočině jich však ubylo alarmujícím způsobem a bez intenzivní pomoci nejsou vyhlídky na přežití dobré. „Celý výtěžek využijeme na to, aby se situace divokých bongů zlepšila a nebyli poslední,“ slibuje Stejskal.

Bongové jako zoologická senzace

Když bongové dorazili v roce 1974 poprvé do Podkrkonoší díky transportu legendárního Josefa Vágnera, byla to zoologická senzace. Tehdy patřili v zoologických zahradách k nejvzácnějším chovancům. „To, že se už v roce 1975 narodilo první mládě v zemi a dodnes se ve Dvoře narodilo neuvěřitelných 105 bongů, potvrzuje vysokou úroveň zahrady,“ upozorňuje zoolog Luděk Čulík, který má v safari parku chov kopytníků na starosti.

Registrace je otevřená, běží výhradně online do 24. března. Dospělí zaplatí 520, děti 110 korun. Běžci se tradičně mohou hlásit do závodu ve třech kategoriích – rodinný běh na 2,5 km a dospělé běhy na 5 a 10 km. Zcela nově se nabízí i možnost podpořit bonga i formou dobrovolně vyššího startovného. Trasa stále populárnějšího běhu zavede sportovce například do jindy nepřístupného Lvího safari nebo do výsostného území vodušek, žiraf či pakoní. To však samozřejmě v době, kdy zvířata ve výbězích nejsou.

Safariběh ČSOB každoročně přináší na záchranu ohrožených druhů kolem čtvrt milionu korun. Daří se to především díky nezištné pomoci řady partnerů. Tím generálním je i letos Československá obchodní banka.

Bongo horský.Zdroj: Simona Jiřičková, Safari Park Dvůr KrálovéBONGO HORSKÝ žije, jak jeho druhové jméno napovídá, ve vyšších nadmořských výškách. Jeho je několik málo míst v lesích Keni. Podle IUCN v divočině zbývá 96 dospělých zvířat a populace dál klesá. Populace ze čtyř známých lokalit jsou navíc oddělené a nemohou se přirozeně míchat. Je to jedna z největších antilop. Navzdory tomu zaujme velmi úzkým profilem těla – to je přizpůsobení pro pohyb v lesích. Právě z boků zploštělé tělo a tvar rohů bongům pomáhá snižovat odpor při pohybu vegetací. Kontrastní zbarvení s pruhy bongům umožňuje se v pralese maskovat. Obě pohlaví mají spirálovitě zahnuté rohy. Na rozdíl od ostatních lesních antilop žijí ve stádech, která dosahovala počtu až 80 jedinců – tedy tolik, kolik je dnes všech dospělých bongů horských v přírodě. Safari Park Dvůr Králové chová právě tento poddruh, který se v posledních desítkách kusů vyskytuje už jen v okolí Mt. Kenya a NP Aberdare a je kriticky ohrožený. Chov bonga horského v lidské péči má obrovský ochranářský význam. V safari parku začal už v roce 1974, kdy přišla zvířata přímo z Keni. Už v roce 1975 se narodilo první mládě. Celkem jich ve Dvoře přišlo zatím na svět úctyhodných 105.