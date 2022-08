O třetí místo: Itálie – Česká republika 96:80 (25:18, 49:36, 75:59). Body: Mannion 20, Fontescchio 18, Tonut 14, Ricci 12, Polonara 9, Datome 7, Baldasso 6, Spissu 5, Melli 3, Gallinari 2 – Veselý 17 bodů a 11 doskoků, Peterka 14, Auda a Balvín po 11, Jelínek 10, Kyzlink 7, Hruban 6, Sehnal a Palyza po 2. Fauly: 16:18. Trestné hody: 14/13 – 14/9. Trojky: 9:5. Doskoky: 27:36. Finále: Srbsko – Německo 83:56 (24:13, 38:31, 65:41).

Poslední místo je banalita oproti výronu v kotníku hlavní hvězdy.

Lvi dokázali udržet krok s domácími pouze v první čtvrtině. Od té druhé naráželi na německou zeď a naopak sami zpřístupnili obranu. Prohra o jedenáct byla pro český tým ještě milosrdná.

„Němci nám jako soupeř moc nesedí. Jsou velcí a silní. Nedokázali jsme se celý zápas prosadit přes clony, ne úplně dobře jsme si pomáhali v obraně. A když už ano, tak moc. Náš problém byl hlavně v obraně, což se s námi táhlo celý zápas,“ hodnotil semifinálové utkání český kapitán Vojtěch Hruban.

V souboji o bronz čekala jeho tým Itálie, která až do posledních vteřin trápila Srbsko. Česká republika musela oželet účast své největší hvězdy, ale také Kříže a Krejčího. Se zraněním navíc nastoupili Bohačík a Sehnal. Lvi tápali v ofenzivě, naopak Italové proměňovali a rychle si vytvořili pohodlný náskok. Neměli žádný problém si udržet vedení až do konce.

„Italové mají kvalitní tým a není jednoduché s nimi běhat. Když hrajete delší intervaly, tak docházejí síly, protože rotace je menší. Hodně chyb jsme udělali v útoku ztrátami. Tam se rozhodlo,“ uvedl křídelník David Jelínek.

Jako rána do hlavy. Horší začátek druhé půle v utkání s Německem si nemohl český tým l představit. Ne, žádná bodová šňůra soupeře, ale odkulhání jeho hlavní opory. Tomáš Satoranský se držel za kotník. Manažer reprezentace Michal Šob přibližuje dění v přístavním městě.







Jak vypadá kotník Tomáše Satoranského?

Po utkání s Německem Tomáš absolvoval rentgenové vyšetření. Naštěstí se neprokázala žádná zlomenina. Nicméně jak bude to zranění hluboké, odhalí magnetická rezonance. Musíme ale počkat, až otok splaskne, tak bude provedena po návratu do Čech. Až po ní opravdu můžeme vyhodnotit, o jak moc vážné zranění se jedná.



Satoranský je dlouhodobě nepostradatelnou postavou národního týmu. Co se vám honilo hlavou?

Samozřejmě, že jsme se snažili udělat maximum. Dokonce jsme zvažovali okamžitý přesun do Prahy. Nakonec jsme dali po poradě s medical teamem na doporučení, aby zůstal s námi až do konce. Všechno možné, co jsme pro něj mohli udělat v Čechách, jsme mu byli schopni zajistit v Německu. To jsme také učinili, i když to nebylo ideální.



Je účast české rozehráváčské jedničky na EuroBasketu v ohrožení?

Všichni víme, včetně Tomáše, že EuroBasket začíná za dvanáct dní. To je jediné, na co se nyní soustředíme. Jediné, co můžeme predikovat, je to, že se pokusíme udělat maximum, aby se co nejrychleji vrátil na palubovky. Uspěchávat se rozhodně nic nebude.