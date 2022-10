Východočešky, vedené v utkání nejvyšší domácí soutěže poprvé trenérem Tomášem Veselým, představily hrstce věrných fanoušků všech pět letních posil, na vysoce favorizovaného soupeře ale od úvodních minut absolutně nestačily.

Být lepší než loni a přilákat do haly fanoušky. Kara odstartuje dnes proti USK

Pražanky sice dorazily do Trutnova v okleštěné sestavě pouze se sedmi hráčkami, přesto zápasu dominovaly. Jen duo Mária Condeová & Valerine Vukosavlevicová nasázelo společně více bodů (60) než celý domácí celek dohromady.

Chance ŽBL, 1. kolo

BK Kara Trutnov – ZVVZ USK Praha 45:124 (13:37, 18:68, 33:95)

Body: Gaislerová 8, Šafránková 7, Vítová 6, Fisherová, Finková a Šmahelová 5, Tomašicka 4, Malcolmová 3, Borsová 2 – Vukosavljevicová 32, Condeová 30, Šípová a Sklenářová 16, Wrzesinski 15, Oblaková 10, Halátková 5. Rozhodčí: Baudyš, Kejklíček, Barták. Fauly: 20:18. Trestné hody: 12/7 – 25/23. Doskoky: 27:45. Trojky: 8:5. Diváci: 50.

Úvodní koš utkání zaznamenala už po devíti vteřinách hry hostující Oblaková a jako by ostrý start měl domácím naznačit, že si soupeř do sportovní haly při ZŠ Komenského přijel s chutí zastřílet. Tak se i stalo. Univerzitní sportovní klub do sezony vstoupil kanonádou, která se zastavila na úctyhodných 124 bodech.

Trutnov jich nastřílel 45, pouze 18 však v prvním poločase, což trenér Veselý zdůvodnil až přílišným respektem k soupeři. První čtyři body si osvojila lotyšská naděje Tomašicka, první trutnovská trojka sezony patřila Malcolmové. Obě hráčky se ale ve zbytku duelu již neprosazovaly.

Z očekávané vysoké porážky se trutnovské basketbalistky jistě brzy otřepou, další utkání odehrají už ve středu 5. října v hale pražské Slavie. Pražský USK čeká ve stejný den domácí premiéra proti KP Brno.

