Perfektní zpráva přišla z turnovského oddílu atletiky. Na mistrovství Evropy juniorské kategorie, které se letos konalo v estonském Tallinu, se obrovského úspěchu dočkala chodkyně Eliška Martínková. Svěřenkyně trenérky Kateřiny Čermákové na velkou mezinárodní akci odcestovala ve skvělé formě a v závodě na 10 kilometrů vybojovala stříbrnou medaili!

Čas v cíli měl hodnotu 46 minut, 23,74 vteřiny a v českých dlouhodobých tabulkách turnovskou atletku zařadil na třetí místo za sestry Anežku a Elišku Drahotovy. Zároveň si Martínková o více jak minutu posunula dráhový osobní rekord.

Eliška se od počátku závodu držela na vedoucích pozicích startovního pole. V polovině prvního kilometru se vydala do čela se skupinkou pronásledovatelek v závěsu a vydržela zde téměř do poloviny závodu. Na pátém kilometru navíc začala svým soupeřkám odskakovat a svoji vedoucí pozici udržovala až do osmého kilometru.

V posledních dvou kilometrech talentovaná sportovkyně, která v příštím roce oslaví dvacáté narozeniny, sváděla těsný souboj s ruskou chodkyní Yuliyou Khalilovou, která se za Eliškou držela v těsném závěsu. V závěrečném kilometru už se obě chodkyně střídaly na vedoucí pozici a to až do posledního kola.

V něm Ruska nastoupila do silného finiše, na který česká závodnice nebyla schopna zareagovat. Kvůli důrazu na techniku (měla již dva žluté terčíky) nechtěla jít na pokraji diskvalifikace a raději si pohlídala titul evropské vicemistrině. Za vítěznou Khalilovou přitom v cíli zaostala o necelých sedm vteřin.

Ve stejném závodě se měla představit také Jana Zikmundová. Ta však kvůli zdravotním problémům na poslední chvíli s českou výpravou neodletěla.

Eliška se v srpnu představí ještě na mistrovství světa juniorské kategorie v Nairobi. Ve stejné disciplíně tu bude bojovat i o medaili ve světové konkurenci.