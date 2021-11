Basketbalistky Trutnova v Renomia ŽBL dál čekají na úvodní výhru sezony. Na sedmý pokus zajížděly do Chomutova, kde je čekal tým místních Levhartic. Ač Východočešky duel nezačaly vůbec zle, odjížděly z utkání s porážkou o více než 30 bodů.

První poločas se přitom svěřenkyním trenéra Martiška vydařil. Kara byla domácímu celku vyrovnaným soupeřem a do přestávky si nesla pouze šestibodové manko. Ještě v úvodu druhé půle svítil na ukazateli skóre stav 41:38, pak ale přišel naprostý výpadek, kterého Levhartice využily k rozhodujícímu úniku.

Během šesti minut tým bývalého trutnovského kouče Rešetára odskočil do vedení 58:40 a o vítězi utkání bylo rozhodnuto. Tím spíš, že bodová série trutnovskými hráčkami otřásla a z direktu se družstvo neoklepalo.

O všem svědčí úsek zápasu, kde si domácí z vedení 58:47 vystřílely před několika minutami těžko uvěřitelný stav 85:49. Až v závěrečných minutách Kara porážku alespoň kosmeticky zmírnila. Další utkání Trutnov odehraje v neděli, když v domácím prostředí přivítá účastníka Euroligy USK Praha (14.30).

Levhartice Chomutov - KARA Trutnov 89:58 (18:12, 38:32, 61:47)

Body: Kučerová 21, Krejzová 17, Vorlová 16, Reynoldsová 14, Kadlecová 6, Bartoňová a Löflerová 5, Hrabovská 3, Salačová 2 - Rylichová 17, Vítová 10, Potočková 8, Finková 7, Wolfová 6, Králová 4, Borsová, Linhartová a Šmahelová 2. Rozhodčí: Melichárek, Bohata, Kovačovič. Fauly: 20:22. Trestné hody: 16/11 - 17/13. Trojky: 6:7. Pět osobních chyb: 1:1 (Kadlecová - Vítová). Diváci: 40.

Sestavy obou družstev - BK Levhartice Chomutov: Vorlová, Kučerová, Bartoňová, Hrabovská, Löflerová, Salačová, Krejzová, Traubová, Ceralová, Drobná, Reynoldsová, Kadlecová. BK Kara Trutnov: Borsová, Potočková, Linhartová, Králová, Hajnová, Šmahelová, Vítová, Rylichová, Finková, Wolfová, Kozumplíková.

Ohlasy trenérů

Jozef Rešetár, trenér Chomutova: „Myslím, že v úvodu byla znát delší zápasová pauza. Hra byla v prvním poločase dost neuspořádaná. Postupně jsme získávali více míčů v obraně, díky čemuž jsme se dřív dostali do zápasu. Potvrdila se tím kvalita našich hráček. Jsem za výhru rád, protože mě pořád mrzí těsná domácí prohra se Slavií. Vypadá to, že se nám chytila střelecky Kučerová. Pro tým ale bylo důležité, že se přes deset bodů dostaly i další hráčky. Velký rozdíl byl vidět v útočných akcích. Zatímco my jsme i v nájezdech hledali řešení přihrávkou, Trutnov takové situace řešil většinou individuálně, což ne vždycky vyšlo.“

Michal Martišek, trenér Kary Trutnov: „Rozhodl úsek ve třetí čtvrtině. Pětadvacet minut jsme se drželi, i když náš výkon nebyl ideální. Rozdíl jsme stáhli na tři body, ale pak jsme najednou absolutně přestali hrát a výsledkem je porážka o třicet bodů. Bez emocí a nasazení se basketbal nedá hrát na žádné úrovni. To, co jsme předvedli v posledních patnácti minutách, nebylo hodné ničeho. Ve 25. minutě jsme se v podstatě rozhodli, že končíme a tak to i dopadlo.“

Zdroj: Youtube