Nevynucené chyby. Právě jejich vysoký počet zastavil tažení tenistky z východních Čech Gabriely Knutsonové slavným turnajem Australian Open. Šestadvacetiletá hráčka v Melbourne končí, přesto si domů poveze spoustu zážitků z premiérové účasti na grandslamu. A co víc, podobné šance mohou v dlouhé sezoně přijít ještě tři a zkušenosti se budou hodit.

Pouhé dva míčky od vítězství byla ve finálovém duelu kvalifikace Australian Open Gabriela Knutsonová. Ve třetím setu ale za stavu 5:4 a 30:30 nadějný stav nedotáhla. | Foto: Tomáš Otradovský

Jako obrovská bojovnice se ve finálovém klání kvalifikace úvodního grandslamu v kalendářním roce představila královédvorská tenistka Gabriela Knutsonová. Ani její zmrtvýchvstání ve třetí rozhodující sadě ale nakonec na soupeřku Yulii Starodubtsevovou nestačilo.

Vítězná premiéra nervozitě navzdory. Knutsonová jde v Melbourne přes Němku dál

Bylo to v pátek nad ránem kdo s koho. Po vítězstvích v úvodních dvou kvalifikačních kolech Australian Open se proti sobě na melbournský kurt postavily šestadvacetiletá Češka a o tři roky mladší aktuálně osmá nejlepší hráčka Ukrajiny.

Závěrečné minuty zápasu a občerstvení obou hráčekZdroj: Tomáš OtradovskýO mnoho lépe do zápasu vkročila mladší z hráček. I přes vedení 40:15 Knutsonová na úvod ztratila svůj servis a záhy pustila soupeřku až do vedení 4:0. Za stavu 5:1 však přišla první ukázka nezdolné bojovnosti tenistky z východních Čech.

Nejprve snížení při vlastním podání, poté čistá hra při servisu soupeřky a záhy odvrácení dvou setbolů a korekce na 4:5. Také v desáté hře úvodní sady se Gabriela dostala k brejkbolu, více možností k ukončení setu ale měla Ukrajinka a sedmý (!) setbol už dokázala proměnit (6:4).

Ačkoliv byla soupeřka Knutsonové favoritkou zápasu, druhá sada patřila jednoznačně české hráčce. Ta dokázala konkurentce sebrat hned dva servisy, na tom svém byla stoprocentní a za 48 minut bylo srovnáno na 1:1.

Rozhodnout tak musel třetí set a ten nakonec trval více než hodinu (1:16). První hru získala ukrajinská tenistka, Knutsonová však dokázala stav otočit na 2:1 a byla velká škoda, že následně nedokázala proměnit brejk. Ba naopak. Dva ztracené servisy znamenaly obrat na 2:4 a rázem byla blíže účasti v hlavní fázi Australian Open Ukrajinka.

Krok od hlavní soutěže! Knutsonová zvládla třísetové drama, uspěli všichni Češi

To ale neznáte bojovnici z města na Labi. Dva získané servisy soupeřky, v deváté hře dokonce čistá hra a najednou byla Knutsonová jedinou hru od vítězství. Za stavu 30:30 dokonce pouhé dva míčky od splnění životního snu.

Koncovka zápasu ale bohužel vyšla lépe soupeřce. Ta nejprve otočila na 6:5, Gabriela si ještě při vlastním servisu vynutila tiebreak, při něm ale Ukrajinka takřka nechybovala a po výsledku 10:4 si zajistila premiérovou účast v hlavní části turnaje velké čtyřky.

„Byl to hrozně dobrý zápas, ale holt jsem o pár míčků prohrála. Byla tam šance, ale ona v tu rozhodující chvíli zahrála dobře,“ pochválila Knutsonová soupeřku a svou premiérovou účast na grandslamu zhodnotila slovy: „Jsem hrozně ráda za to, co jsem tu předvedla, a budu se těšit, až sem přijedu znovu. Dokázala jsem si, že na tuhle úroveň mám a těším se už na další turnaje.“

Smutek z porážky u šestadvacetileté Knutsonové zvýrazňuje pohled do statistik zápasu. Z nich je patrné, že Češka na tom byla ve většině aspektů lépe než soupeřka, trefila více es, měla o hodně větší procento využitých brejkbolů (60% - 25%!), trefila o dost více vítězných míčů. Leč doplatila na obrovské penzum nevynucených chyb. Právě ty ji připravily o pokračování na melbournských kurtech.

Trofej z Wimbledonu je doma. Dvůr Králové navštívila i ta zabalená v ručníku

Zajímavé statistiky z utkání

Starodubtsevová vs. Knutsonová 6:4, 1:6, 7:6 (4)

Esa: 1 – 4

Dvojchyby: 4 – 3

Úspěšnost 1. podání: 62% – 63%

Využité brejkboly: 5/20 – 6/10

Vítězné míče: 22 – 33

Nevynucené chyby: 35 – 58

Summary finálového utkání je vypovídající.Zdroj: Tomáš Otradovský

Výsledky dalších českých tenistek

Finále kvalifikace žen

Brenda Fruhvirtová (110.) – Sijia Weiová (CHN, 236.) 6:2, 6:4

Sára Bejlek (134.) – Lesley Kerkhoveová (NED, 235.) 6:3, 6:4

Yulia Starodubtsevová (UKR, 152.) – Gabriela Knutsonová (166.) 6:4, 1:6, 7:6 (4)

Storm Hunterová (/AUS, 179.) – Dominika Šálková (220.) 3:6, 6:3, 6:4

Finále kvalifikace mužů

Vít Kopřiva (132.) – Oliver Crawford (GBR, 213.) 6:4, 6:4

Jakub Menčík (144.) – Harold Mayot (FRA, 159.) 6:3, 7:6 (2)

