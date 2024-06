Dalších vynikajících úspěchů, tentokrát na domácím poli, dosáhl twirlingový tým TwirlStars při DDM Jednička ve Dvoře Králové nad Labem.

Pod vedením trenérek Žanety Petrové a Terezy Rejlové se zúčastnil Národního twirlingového poháru (NTP), jehož kvalifikace nejprve proběhla v Kolíně, aby finále celé soutěže hostila o uplynulém víkendu královédvorská sportovní hala při ZŠ Strž.

Do finále soutěže pro výkonnostní třídy C a OPEN se z oddílu TwirlStars probojovalo celkem třináct soutěžních choreografií, z toho celkem devět využilo domácího prostředí a dokázalo se probojovat na stupně vítězů. V závěrečném bilancování z toho bylo šestkrát zlato, jedno stříbro a dva bronzové úspěchy.

Jednotlivé medailové úspěchy TwirlStars

1. místo: Tereza Jarolímová – rytmické taneční sólo (třída C, youth). 1. místo: Elen Kvačková – taneční sólo (třída OPEN, youth). Jedna z vítězných choreografií TwirlStarsZdroj: Arnošt Mrázek1. místo: Pavlína Jansová a Natálie Pilařová – rytmické taneční duo (třída C, senior). 1. místo: Tereza Jarolímová a Eliška Závodná – rytmické taneční duo (třída C, junior). 1. místo: Elen Kvačková a Sabina Krajčírová – taneční duo (třída OPEN, youth). 1 místo: Tým TwirlStars – taneční twirlinogový tým (třída C, junior). 2. místo: Amálie Orságová a Amálie Tomešová – taneční duo (třída OPEN, juvenile). 3. místo: Natálie Pokorná a Gabriela Pokorná – taneční duo (třída OPEN, juvenile). 3. místo: Lucie Mádlová – rytmické taneční sólo (třída C, junior).