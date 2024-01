Druhý lednový víkend na Horních Mísečkách v Krkonoších patřil zahájení již sedmnáctého ročníku ČEZ SkiTour 2024. Sobota patřila dětským závodům Mini SkiTour a VW 20 km volně, neděle pak byla ve znamení závodů klasickou technikou.

Sezona ČEZ SkiTour 2024 odstartovala svůj 17. ročník na Horních Mísečkách v Krkonoších. Sobota patřila dětským závodům Mini SkiTour a VW 20 km volně. Neděle pak byla ve znamení závodů klasickou technikou. | Foto: mawafoto.cz

Počasí na Mísečkách bylo během závodního víkendu opravdu zimní a všechny závody probíhaly za sněžení. Pro vítězství dvacítky volně i třicítky klasicky si dojel Petr Knop z eD system Silvini Teamu. U zahájení sezony nechybělo ani několik známých olympioniků.

Díky příznivým podmínkám byli organizátoři schopni kvalitně připravit závodní „sedmičku“ na místních tratích. Účastníci poté pokračovali ještě po svážnici směrem ke sjezdovkám na Medvědín. První startovní výstřel zazněl v sobotu v 9.30, kdy se na svou 350 metrů dlouhou trať vydali nejmladší běžkaři do pěti let.

Mini SkiTour pokračovala závody na distancích 700 metrů, dále jedním, dvěma a třemi kilometry podle věku. Celkem si pro cílovou medaili dojelo přes 150 dětí. „Moc se mi tady závod líbil a těším se na další,“ pochlubila se po průjezdu cílovou bránou jedna z malých účastnic.

Přesně ve 13 hodin se na trať vydali závodníci na Volkswagen 20 km volnou technikou. Závod odstartoval ředitel skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš, za kterým stojí perfektní příprava všech tratí. Pro vítězství si dojeli Petr Knop, jenž tak obhájil loňské vítězství v tomto závodě a Martina Satková, česká vodní slalomářka. „Trať byla hodně náročná, protože je velmi kopcovitá. Celkově si myslím, že závod byl moc fajn, a že se tam hodně pozná síla rukou. Já trochu ztrácím na technice, ale dohnala jsem to právě silou. Věděla jsem, do čeho jdu a také to, že Mísečky nejsou rozhodně závod zadarmo,“ popsala Martina.

V první desítce skončil i stříbrný olympionik Lukáš Rohan. „Jsem rád, že už to mám za sebou, bylo to fakt náročné, hodně to bolelo, ale stálo to za to,” radoval se Lukáš v cíli.

Neděle přinesla do srdce Krkonoš další várku čerstvého sněhu. Přes 200 závodníků se postupně vydalo hned na tři různé distance klasickou technikou, a to vstříc závodu 10 km s Českou televizí, 17,5 km a na královskou třicítku. Pro výhru na nejdelší trati si s časem 1:34:53 opět dojel Petr Knop a uhájil tak nejen své sobotní vítězství v závodu VW 20 km volně, ale obhájil i double z loňského ročníku. „I když to dneska bylo opravdu těžké, trať byla na aktuální sněhové podmínky připravena perfektně a užil jsem si to na maximum,“ poreferoval celkový vítěz ČEZ SkiTour z minulého ročníku po příjezdu do cíle. V ženách zvítězila Vendula Křoustková, která projela cílovou páskou s časem 2:11:25.

Za hustého sněžení na 17,5 km trase dorazil do cíle jako první polský závodník Marcin Węgrzyn. Druhou pozici obsadil Šimon Maidl z eD system Silvini teamu, který v cíli popisoval náročné podmínky. „Na čerstvě napadaném sněhu to byl záhul, ale jinak se jelo docela dobře. Je známé, že Mísečky nejsou žádným jednoduchým závodem. Mám letos ambici objet celý seriál ČEZ SkiTour,” doplnil Maidl. Poslední startovní výstřel zazněl v 11.30, kdy se do stopy vydali závodníci ČT rodinné desítky.

Po slavnostním vyhlášení vítězů proběhlo premiérově losování tomboly, do kterého byli zařazeni všichni účastníci nedělních závodů. Pět šťastných si odneslo stylové ceny od partnerů závodu. Během závodního víkendu bylo pro závodníky i diváky připraveno komfortní zázemí na vysoké úrovni. Velký vyhřívaný stan od Skupiny ČEZ a T-Mobile nabídl příjemné prostředí pro sledování výsledků, relaxaci i zábavné vyžití v ČEZ Energy zóně. O doprovodný program se postarala také ORLEN zóna se sportovními aktivitami.

„Úvodního víkendu se účastnilo celkem 475 lyžařů napříč generacemi a těšíme se, až se potkáme se závodníky na dalších zastávkách sedmnácté sezony ČEZ SkiTour - příští víkend pokračujeme na Krušnohorské třicítce a o týden později se přemístíme do Jizerských hor na oblíbený Bedřichovský Night Light Marathon,“ shrnul za organizátory Richard Valoušek z pořádající agentury RAUL.

