Turnov - „Pro naše mladé závodníky bude v současné době první národní liga ideální soutěží. Těšíme se na ni," říká šéftrenér turnovských atletů Aleš Drahoňovský.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK / František Géla

Největší atletický oddíl v okrese se již několik let musí vypořádávat s velkým odlivem závodníků do profesionálního klubu Dukly Praha. Ten nadějným atletům poskytuje profesionální podmínky pro další rozvoj, a tak si nejnadějnější jednotlivce pravidelně stahuje pod svá křídla.

Posledními příklady takového odlivu mohou být například turnovští odchovanci Adam Sebastian Helcelet, který bojoval i o účast na olympijských hrách, nebo Michal Brož, jenž se, stejně jako prvně jmenovaný, úspěšně prezentoval na mistrovství Evropy.

Mimochodem, k turnovským odchovancům se řadí i Lukáš Melich, který si udělal jméno šestým místem na londýnské olympiádě.

„Já říkám, že jsme takovou farmou Dukly. Máme s tamními funkcionáři dobré vztahy. Na jednu stranu to člověka mrzí, že atleti stále odcházejí, ale je to logické, protože s podmínkami na Dukle se nemůže Turnov srovnávat. Nemělo by smysl je mermomocí držet u nás, nemohli by tak rychle výkonnostně růst," říká Aleš Drahoňovský.

Sestup není tragédií

Možná i kvůli závodnickému odlivu se v letošním roce musel AC Syner Turnov rozloučit s mužskou extraligovou klubovou účastí. Po patnácti letech tak od nového roku bude tým pod vedením Jaromíra Dědečka působit „jen" v první národní lize.

„Po dlouhých krásných sezonách jsme se s nejvyšší soutěží rozloučili. Jako družstvo jsme skončili jednou stříbrní a hned pětkrát jsme získali bronz! V příštím roce budeme působit v národní lize s týmy z okolí. Čeká nás například Mladá Boleslav, Jablonec, Liberec. Není to tragédie. Dovolím si tvrdit, že pro naše mladé závodníky to bude ideální soutěž. Těšíme se na ni a budeme se snažit hrát důstojnou roli. Naše cíle budou mířit do klidného středu tabulky," nedělá si ze sestupu těžkou hlavu šéftrenér turnovského Syneru Aleš Drahoňovský.

Sestup mužů je jistě smutnou událostí. Ale v ekonomicky náročné době přinese působení o patro níž pro klub finanční úspory.

Jinak se ovšem závodníkům hájícím barvy klubu z Českého ráje dařilo. Důkazem budiž první místo mužského „béčka" v krajském přeboru nebo třetí pozice na stejné úrovni mezi ženami. Dařilo se také mládežníkům. Hned pět ze šesti žákovských družstev totiž získalo v krajských soutěžích medaile (viz infobox).

Nejúspěšnější Egrt

O tom, že z turnovské atletické líhně vyvstává i v poslední době mnoho úspěšných atletů, není pochyb. Oddíl se v současnosti stará o 130 (!) mládežníků ve věku od pěti do jedenácti let, kteří jsou zapojeni do atletických přípravek.

„Velmi se osvědčuje spolupráce se ZŠ Skálova Turnov, kde jsou otevřeny sportovní třídy. Každý z atletů, který letos dosáhl výraznějšího úspěchu, jimi prošel," podává zajímavý fakt Drahoňovský.

Výuku s rozšířenou sportovní přípravou absolvoval také nejúspěšnější turnovský atlet letošní sezony. Tím se stal vrhač Josef Egrt, který si přivezl z vrcholné republikové akce v letošním roce hned čtyři umístění „na bedně". Ty nejcennější získal v Olomouci, kde ovládl žákovské kategorie v disku a kladivu. Koulařský sektor pak svěřenci úspěšného kouče Dušana Krále přinesl stříbro, které předtím získal také v rámci halového mistrovství v Jablonci nad Nisou.

Mistrovským titulem ze žákovského šampionátu se může pochlubit také skokanka do dálky Nikola Čejchanová. Mistrovství světa si vyzkoušel vrhač Jaromír Mazgal.

Inu, Turnov, město atletiky. I v dobách sportu nepříliš přející se zde sbírají vavříny!