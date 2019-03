Zatímco pátek na zdejší černé sjezdovce od začátku patřil slovenské hvězdě Petře Vlhové, tentokrát k vítězství směřuje rivalka Mikaela Shiffrinová z USA.

Spokojenost čiší i z českých závodnic. Juniorka Pospíšilová sice svoji jízdu nedokončila, Gabriela Capová s Martinou Dubovskou si ale skvělým výkonem zajistili start ve druhém kole. Capová dojela 19., její reprezentační kolegyně měla 24. nejlepší čas.

Zajímavostí dosavadního programu je rozhodně fakt, že po dnešním prvním kole ztrácí Vlhová na Američanku Shiffrinovou 1,33 vteřin, což činí naprosto stejný rozdíl, jaký byl mezi oběma lyžařkami po včerejším prvním kole obřího slalomu. Tam ale vedla Slovenka.

Ochozy špindlerovské arény jsou i dnes zaplněné především slovenskými fanoušky a ti očekávají další pódiové umístění od své hrdinky Petry Vlhové. Ta se na start postavila jako vůbec první, ve vedení ale po své jízdě vydržela pouze do dojetí druhé v pořadí Mikaely Shiffrinové.

Ta totiž předvedla vynikající jízdu a s velmi nadějným náskokem nejen na Vlhovou, ale všechny zbylé závodnice, půjde do druhého kola v roli velké favoritky. Na druhém místě se drží Švýcarka Holdenerová, před Vlhovou se vměstnala ještě třetí Hansdotterová ze Švédska.

Krátce po své jízdě si slovenská naděje sypala popel na hlavu, zároveň ale naznačila, že ještě není konec.

„Jela jsem špatně. Od startu do cíle to nebylo dobré, dělala jsem chyby. Musím se podívat na video a ve druhém kole mám co napravovat,“ kárala sama sebe Vlhová a popsala i pocit z o dost náročnějších podmínek, než jaké v Krkonoších panovaly včera.

„Sněží a viditelnost není nejlepší. Už v polovině jízdy takřka není vidět kvůli nalepenému sněhu na brýlích. Samozřejmě jsou ale podmínky pro všechny závodnice stejné. Trať nebyla až tak špatná, ale možná mi to prostě nesedlo podle představ. Zřejmě jsem v některých brankách byla až příliš dlouho. Uvidím, co se ještě ve druhém kole bude dát udělat,“ doplnila třiadvacetiletá Slovenka.

Ta nyní na vedoucí Shiffrinovou ztrácí 1,33 sekundy, přesně tolik, kolik od den dříve na stejnou soupeřku najela. Cítí tedy šanci na dohnání náskoku Američanky? „Stát se může všechno, ale většinou to bývá tak, že když má někdo takový náskok, většinou si ho udrží.“

Dubovská: „Ohromná podpora. Byl to pro mě zážitek!“

Šedesát branek, devětapadesát zatáček a celkem 58 závodnic na startu. Takové bylo 1. kolo dopoledního závodu Světového poháru ve slalomu.

Zatímco včera si velký karneval ve Svatém Petru užíval zástup slovenských fanoušků, dnes čiší euforie také z Čechů. Vždyť na start slalomu se postavila trojice našich reprezentantek a hned dvě dokázaly projít do druhého kola. Gabriela Capová dojela na skvělém devatenácté místě, Martina Dubovská arénu rozburácela 24. nejlepším časem.

Capová se představila i ve včerejším závodě v obřím slalomu. Zatímco tam se nedostala ani mezi první padesátku, dnes by mohla ve druhém kole atakovat i patnáctku nejlepších. Štěstí jí přineslo startovní číslo 34.

Radost českých, sympaticky ale i slovenských příznivců ještě ani neustála, a už se ve Svatém Petru slavilo znovu. S pětatřicítkou totiž na trať vyrazila Martina Dubovská a také ji burácející dav dohnal do třicítky.

„Trať byla skvělá. Během jízdy jsem slyšela ohromnou podporu diváků a byl to pro mě super zážitek,“ řekla Krkonošskému deníku jen pár minut po dojetí Martina Dubovská, která měla původně startovat i v obřím slalomu, ale nakonec z její páteční účasti sešlo. Pomohl tento krok k sobotnímu úspěchu?

„Určitě. Bylo to rozhodnutí mého otce a trenéra. Cíl zněl, abych dala všechno do slalomu. Po celou sezonu se trápím a nedaří se mi dostat do druhého kola. Teď to dopadlo a já udělám všechno pro co nejlepší výsledek ve druhém kole,“ prozradila své předzávodní plány usměvavá rodačka z Třince.

Na dotaz, zda proti rozhodnutí tatínka neprotestovala, odpověděla rázně „Ne!“.

Ve druhém kole se od 13.30 představí o pět závodnic dříve než její reprezentační kolegyně Capová. „Gabča jezdí skvěle, má výbornou formu. Není pro mě překvapením, že se do třicítky dostala také. Hlavně mě těší, že jsme tam vůbec poprvé společně,“ dodala spokojeně.

A na jaké umístění si nyní Dubovská dělá zálusk? „Nechci nad tím zbytečně zamýšlet. Pokusím se zajet co nejlepší čas a uvidím, na jaké umístění to bude stačit.“

Třetí Češka na startu slalomu, devatenáctiletá Klára Pospíšilová, svoji nadějnou jízdu nedokončila. Vyjela z jedné z posledních branek a závod pro ni skončil.

Pořadí po 1. kole slalomu:

1. Mikaela Shiffrinová (USA) 49,33 s, 2. Wendy Holdenerová (Švýcarsko) +0,37 s, 3. Frida Hansdotterová (Švédsko) +1,28, 4. Petra Vlhová (Slovensko) +1,33, 5. Katharina Liensbergerová (Rakousko) +1,69, 6. Kristin Lysdahlová (Norsko) +1,81,… 19. Capová +2,96, 24. Dubovská +3,68, Pospíšilová (všechny Česká republika) DNF.