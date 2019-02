Turnov – Liberecký junior David Kučera se stal vítězem 36. Silvestrovského běhu sídlištěm v Turnově. Na sídlišti u nádraží ČD se běželo 5500 m za účasti 33 běžců v hlavním závodu a celkově 62 účastníků včetně mládeže. Závod se konal na mokré trati, v drobném dešti, při teplotě 6 stupňů.

Silvestrovský běh | Foto: DENÍK/Petr Ježek

V hlavním závodě mužů se od prvního kola vytvořila vedoucí skupinka. Na čele běželi Čivrný ze Semil, Titěra z Jablonce, Oma z Turnova, Berka z Kozákova a junior Kučera z ABK Liberec. Právě tento mílař nasadil nejrychlejší tempo a snažil se o kvalitní čas.



Nakonec David Kučera po táhlém finiši zvítězil v čase 18:31,7 min. Na druhém místě doběhl loňský vítěz Jiří Čivrný ml. v čase 18:34,6 min. a třetí místo v čase 18:36,4 min. získal Jakub Oma – radioorientační běžec z Turnova v dresu SK Záholice.



Vítěz zůstal 22,9 vt. za rekordem závodu, který drží na nové trati od roku 2000 Petr Pícha. Vítěz veteránů Martin Fořt z Kolína doběhl celkově čtvrtý v čase 19:28,7 min. V kategorii žen zvítězila v čase 22:44,6 min. Iveta Fořtová ze Sokola Kolín, která byla nejlepší i v roce 2008. Závod pořádá Žlutá ponorka – Středisko pro volný čas dětí a mládeže v Turnově spolu s TSC Turnov a AC Syner Turnov.

Výsledky:

Muži do 40 let, nar. 1970 - 91– 5500 m: 1. Kučera David (ABK Liberec) 18:31,7 min, 2. Čivrný Jiří (Semily) 18:34,6, 3. Oma Jakub (Záholice SK) 18:36.4, 4. Titěra Jan (Ski klub Jablonec n. N.) 18:49,8, 5. Berka Martin (Kozákov)19:32,1, 6. Dědeček Jaromír ml. 19:48,8, 7. Drahoňovský Aleš (oba AC Syner Turnov) 20:06,8, 8. Beránek Václav (Staněk Sport Turnov) 20:25,2.



Veteráni do 50 let, nar. 1960- 69 – 5.500 m: 1. Fořt Martin (Sokol Kolín) 19:28,7, 2. Martínek Jan (TK Vyšehrad Praha) 20:57,2, 3. Sádovský Luboš (Jablonec n. N.) 21:01,9.



Veteráni do 60 let, nar. 1950-59– 5500 m: 1. Trejbal Karel (SKP Mladá Boleslav) 23:57,5, 2. Krpata Kamil (TJ Karlovice) 24:17,5, 3. Strouhal Zdeněk (Staněk Sport Turnov) 24:46,1.



Veteráni nad 60 let, nar. 1949 a starší - 5500 m: 1. Šteinc Ludvík (Vrchlabí) 25:23,0, 2. Brádle Václav (Sokol Chuchelna) 27:11,1



Ženy + dorostenky, nar. 1993 a starší – 5500 m: 1. Fořtová Iveta (Sokol Kolín) 22:44,6, 2. Jíšová Barbora (AC Syner Turnov) 23:43,0, 3. Krafková Lucie (TJ Turnov) 24:04,3.