Pardubická juniorka pokračovala pátým dnem. A také ve čtvrtfinále si došla "zubatá" pro favority.

Jurajda divákem

Sám východočeský voják v poli. Od druhého kola bojuje za čest regionálního tenisu pouze Daniel Siniakov.

Mladší bratr „zlaté“ sestry Kateřiny se ale na postup mezi nejlepší čtyři pěkně nadřel. Na kurtu Pod Zámkem ho trápil nenasazený Jan Hrazdil. Na rozpálené antuce strávil přesně 148 minut. První set prohrál 4:6, následující dva ale stejným poměrem ovládl. V dnešním semifinále bude čelit turnajové dvojce a nyní už nejvýše nasazenému hráči s „typicky“ českým jménem William Matthew Donald.

První nasazený Adam Jurajda si nestačil seřídit údery po osmifinálové bitvě s „ranařem“ Šimonem Mališem (podání 210 km/hod). Sny o vítězství na nejstarším mládežnickém turnaji starého kontinentu mu rozmetal na prach Hynek Bartoň. Po dvou setech. Posledním do semifinálové party je Jakub Menšík. Čtvrtý nasazený vyzrál na emotivního hráče s hereckým jménem, Jakuba Prachaře.

Chlapci – čtvrtfinále: Donald (2.) – Velík 6:2, 6:0, Bartoň – Jurajda (1.) 6:4, 6:3, Siniakov (SK HIT Hradec Králové, 5.) – Hrazdil 4:6, 6:4, 6:4, Menšík (4.) – Prachař 6:3, 6:2.

Klimovičová je out

Účastnice wimbledonské juniorky Linda Klimovičová se nepodívá ani do semifinále té Pardubické. Protože sportovní geny zase jednou pořádně zafungovaly…

Pamatujete na slavnou hokejovou lajnu KBT? Tedy Kratěna – Broš – Tomajko. Tak vězte, že Klimovičovou zastavila dcera posledně jmenovaného Kristýna. Tuhý boj rozhodovala třetí sada, ve které Tomajková prokázala pevnější nervy.

Dvě nejvýše nasazené hráčky nadále plní papírové předpoklady. I když jednička Linda Nosková musela jít s Dominikou Šálkovou do třech setů. Za to Nikola Bartůňková dovolila Nele Šílové jen čtyři gamy. Ještě méně komplikovanou cestu do semifinále měla Brenda Fruhvirtová. Mladší sestra známější Lindy si totiž za hodinu poradila s Lucií Urbanovou.

Dívky – čtvrtfinále: Nosková (1.) – Šálková 6:3, 2:6, 6:2, Bartůňková (2.) – Šílová 6:2, 6:2, Tomajková – Klimovičová (3.) 6:3, 3:6, 7:5, B. Fruhvirtová (5.) – Urbanová 6:0, 6:2.