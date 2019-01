Úpice – ŠK Republika Úpice a ČAKS-SVČ vypisují šestý ročník soutěže, která startuje novou sezónu družstev, Letní pohár Willcapu. Odehrán bude tradičně turnajovým systémem v příjemném prostředí úpického Městského sálu.

Šipky - Ilustrační snímek. | Foto: Deník/ Václav Tauer

Předpoklad je, že všechny bitvy proběhnout v jediný den, a to v sobotu 20. srpna. Po zkušenostech z let minulých si ale pořadatelé nechávají otevřená „zadní vrátka“. V případě velkého zájmu se totiž první část kvalifikačních skupin odehraje již v pátek v podvečer, druhá pak odstartuje v sobotu ráno a finálové play off ve stejný den odpoledne. Velkým zájmem se rozumí účast více než dvaceti mužstev.

Turnaj družstev je otevřený všem věkovým kategoriím a jeho pravidla neřeší ani to, zdali je hráč registrovaný či nikoliv. Mohou se ho proto zúčastnit i tzv. amatéři. Navíc v propozicích opět nechybí omezení pro papírově silnější hráče. Do utkání totiž může nastoupit maximálně jeden hráč, který hraje, respektive ve dvou posledních sezónách hrál, nejvyšší krajskou soutěž (na Královéhradecku je to Extraliga) popřípadě top soutěž naší republiky – Superligu. Tento bod pravidel, jak mohou účastníci doposud uskutečněných Letních pohárů či Zimních lig potvrdit, téměř anuluje výkonnostní rozdíly mezi jednotlivými týmy. Soutěžit se bude nejen o prestiž, ale také o trofeje či finanční a věcné odměny.

Přihlásit se tedy mohou mužstva minimálně o čtyřech hráčích. Uzávěrka předběžných přihlášek je v neděli 7. srpna. Další info na telefonu 603 104 220 nebo na webu www.navrchol.cz/sipky. Akce proběhne za podpory Svazku obcí Jestřebí hory.

